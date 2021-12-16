Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınlayarak sürümü 2.22.1.2'ye yükseltti. Popüler mesajlaşma platformu, uygulama içi kamera özelliklerini güncelledi. Yeni sürümle birlikte uygulamanın kamerasında önemli tasarım değişikliği yapıldı.

Yeni tasarımda flaş ve kamera değiştir düğmelerinin tasarımları ve yerleri değişti. Buna göre, flaş düğmesi sol alt köşe yerine artık sağ üst köşede yer alacak. Mevcut sürümde sol alt köşede yer alan flaşın yerinde ise son medyaların göründüğü bir kısayol olacak.

KAMERA DEĞİŞTİR TUŞU DEĞİŞTİ

WhatsApp, yeni sürümde ön ve arka kamera arasında geçiş yapmaya yarayan kamera kısayolu düğmesinin yerini de değiştiriyor. Yeni tasarımda, kamera değiştir düğmesi sağ alt tarafta yer alacak.

WABetaInfo’nun haberine göre, teknoloji devinin bu sürümü gelecekteki bir güncellemede yayınlaması bekleniyor. Ancak çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca yeni özellik geliştirilme aşamasında olduğu için herkese açık değil. Sadece beta test programında yer alan kullanıcılar görebiliyor.

Bununla birlikte, WhatsApp’ın önümüzdeki haftalarda duyuracağı yeni bir güncelleme ile grup yöneticileri daha fazla yetkiye sahip olacak. Çünkü yöneticilere gruptaki herhangi bir mesajı herhangi bir zamanda silme yetkisi verilecek.

Bu arada, 2017 yılında WhatsApp'ın "herkes için sil" özelliğini platforma katarak kullanıcılara büyük bir kolaylık sağladığını da belirtelim. Çünkü bu özellik sayesinde kullanıcılar, gönderdikleri bir mesajı karşı taraftan ve kendisinden silme olanağına sahip. Üstelik WhatsApp geliştiricileri, "herkes için sil" özelliğinin süresini uzatmaya çalışıyor. 1 saat 8 dakika 16 saniye olan mevcut özelliğin bir hafta ya da sınırsız olması an meselesi.

Dikkat: iPhone telefonlarda WhatsApp çöküyor! Apple’ın iPhone model akıllı telefonları üzerinden WhatsApp’a girmek isteyenler büyük bir sorunla karşılaşıyor. Twitter’daki paylaşımlara göre, WhatsApp iOS cihazlarda çöküyor.

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