Türkiye Gazetesi

Apple’ın en yeni akıllı telefon modelleri 12 megapiksellik ana kameraya sahip. Ancak iPhone 14 modeli hakkındaki bir iddia ortalığı karıştırdı. Şimdiden meraklı gözlerin hedefindeki iPhone 14’ün 48 megapiksel ana kamerayla geleceği söyleniyor. Üstelik iddiayı ortaya atan kişi de güvenilir bir sızıntı kaynağı.

Bunun yanı sıra iPhone 15’ün ise periskop zoom lense sahip ilk iPhone modeli olacağı düşünülüyor. Hem 48 megapiksel ana kamera hem de periskop zoom lens ile birlikte iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde büyük kamera yükseltmeleri olacak.

IPHONE 14 VE IPHONE 15 KAMERADA ÇIĞIR AÇACAK

iPhone 13 serisi, optik ve yeni A15 Bionic yonga setindeki küçük iyileştirmeler dışında teknik olarak iPhone 12 serisiyle neredeyse aynı. Bununla birlikte, Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun görüşünü dile getiren 9to5Mac'in haberine göre, yaklaşmakta olan iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinin önemli kamera yükseltmeleri getirmesi bekleniyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14'ün büyük bir kamera sensörü dahil olmak üzere önemli kamera iyileştirmeleri ile geleceğini Nisan ayında da ileri sürmüştü. Ayrıca analist, yeni akıllı telefon modelinin 8K video desteğine sahip olacağını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde bir başka analist Jeff Pu da iPhone 14'ün 48 megapiksel geniş açılı bir kamerayla piyasaya çıkacağını iddia etti. iPhone 14’ün 2022’de, iPhone 15’in ise 2023 yılında çıkması bekleniyor.

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