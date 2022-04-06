Türkiye Gazetesi

Hollanda'da yaşayan Stijn van Schaik isimil 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, NFT çılgınlığını çok üst bir seviyeye taşıdı. Ruhunu NFT'ye dönüştürdüğünü ileri sürerek satmaya karar verdi.

van Schaik, ruhunun NFT'yi satın alacak kişinin istediği dine veya inanışa geçeceğini belirterek herkesi şaşırttı. Hollandalı gencin ruhunu temsil eden NFT eseri kısa süre sonra 350 dolara satıldı. Ancak NFT'nin yeni sahibi yeniden satışa çıkararak 3.5 milyon dolar (50 milyon TL) fiyat biçti.

21 yaşındaki gencin ruhunu temsil ettiğini ileri sürdüğü esere 'Stinus'un Ruhu' adı veriliyor. van Schaik, "Burada ruhumu satıyorum. Benim hakkımda ya da henüz sahibi benken ruhum konusunda istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz" diyerek NFT eserini tanıttığı sitesinde açıklama yaptı. Schaik, NFT'nin sahibi kim olursa ruhun o dine ya da inanışa geçeceğini, hatta ruhunu parça parça inanışlara bölebileceğini de ileri sürdü.

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