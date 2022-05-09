Türkiye Gazetesi

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Mukul Sharma, Google Pixel 6a telefon üretiminin bazı Asya ülkelerinde başladığını söylüyor ve bu da bir tanıtım etkinliğin çok uzak olmadığının ispatı. Google, muhtemelen 11 Mayıs'ta düzenlenecek Google IO tanıtım etkinliğinde yeni akıllı telefonu da duyuracak. Ancak 28 Temmuz'a kadar satışa çıkmama ihtimali bulunuyor.

Pixel 6a'nın Pixel 6'nın tasarımını kullanması bekleniyor, yani yatay bir kamera çubuğu ve ortalanmış delikli bir ekran tasarımı görebilirsiniz. Telefonun 6.2 inç ekrana ve Pixel 6'dan daha küçük bir boyutla piyasaya çıkacağı da söyleniyor.

Muhtemelen önceki Pixel 6 modeli gibi 12.2 Megapiksellik birincil kameraya sahip olacağı ancak ultra geniş modülünün yanı sıra 8 Megapiksel selfie snapper'ına da sahip olacağı söylentiler arasında.

GOOGLE, PIXEL 6A'YI DA KENDİ ÇİPİYLE GELİŞTİRİYOR

Sızıntılara göre, yeni cihaz da Pixel 6 ve 6 Pro ile aynı, yani Google’ın kendi geliştirdiği Tensor çipiyle çalışacak. Bu arada, kıyaslama testleri, Google'ın çipi performansı artırmak için optimize ettiğini gösteriyor. Cihaz, en az 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelecektir.

Pixel 6a’nın fiyatı henüz bilinmezken, 449 dolardan satışa sürülen Pixel 5a'dan daha pahalıya mâl olup olmayacağını tahmin etmek zor. Çünkü Pixel 6a bir amiral gemisi çipine, yeni bir tasarıma ve daha iyi kameralara sahip olacak.

Samsung Galaxy A53'ün 449 dolardan ve bir diğer rakip Apple iPhone SE 3'ün 429 dolardan satışa çıktığını düşünürsek, Pixel 5a'dan daha yüksek bir başlangıç fiyatı 6a'ya dezavantaj getirebilir. Bu nedenle Google'ın fiyat konusunda zor bir karar vermesi gerekiyor.

Apple, Google ve Microsoft anlaştı: Tüm platformlara şifresiz doğrulama geliyor Üç teknoloji devi Apple, Google ve Microsoft, şifresiz doğrulama için birlikte çalışmaya başladıklarını duyurdu. Ortak duyuruya göre şirketler, mobil, masaüstü ve tarayıcılarda parolasız oturum açma desteğini genişletmek için güçlerini birleştirdi.

Taleplere daha fazla dayanamadı: Google'dan kişisel bilgilerin silinmesi kararı Google, politikasında değişikliğe giderek kişesel bilgilerin arama bölümünden kaldırılması talebine izin veriyor. Yani artık telefon numaraları, e-posta adresleri veya ev adresleri gibi bilgiler arama sonucunda çıkıyorsa talep doğrultusunda daha kolay şekilde kaldırılabilecek.