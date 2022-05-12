Türkiye Gazetesi

Sanatçı Refik Anadol’un Barcelona’daki ünlü Casa Batllo evinin ön cephesini yeniden tasarlayarak ortaya çıkardığı “Casa Batllo: Yaşayan Mimari” adlı dinamik NFT eseri açık artırmada 1 milyon 380 bin dolara alıcı buldu.

New York Rockefeller Plaza’daki Christie’s Müzayede Evinde yapılan açık artırmada “Casa Batllo: Yaşayan Mimari”, tek NFT eser olarak dikkat çekti. Aktivite boyunca Claude Monet, Pablo Picasso, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Bansky, Georgio Totto O’Keeffe ve Vincent van Gogh gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin de açık artırmaya çıkarılacağını belirten Refik Anadol, eserinin başyapıtların yanında satılmasının büyük onur olduğunu söyledi.

Barcelona’daki ünlü mimar Antoni Gaudi’nin simgesel eseri olan Casa Batllo’nun ön cephesini yeniden tasarlayarak dinamik bir ışık gösterisi ortaya koyan sanatçı Anadol, eserinin aynı zamanda Barcelona’dan gerçek zamanlı iklim verilerini de kullanarak kelimenin tam anlamıyla yaşayacağını ifade etti.

2,8 milyon dolar değerindeki 91 NFT, korsanlar tarafından çalındı 91 takas edilemez dijital varlık olan NFT, bilgisayar korsanları tarafından Instagram üzerinden çalındı.