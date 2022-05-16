Türkiye Gazetesi

Elon Musk, Twitter yönetimi ile anlaşmaya vararak yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında sosyal medya şirketini satın almak üzere imzaların atıldığını belirttiği günden beri gündemden düşmüyor. Birçok insan Musk’ın platforma getireceği yeniliklerden (özellikle tweet düzenleme) dolayı satın alma işlemini sevinçle karşılarken, diğer bir kullanıcı grubu ise Musk’ın hamlesinden oldukça rahatsız.

Bot hesaplar konusundaki Twitter verilerine inanmadığını belirten Elon Musk, geçtiğimiz hafta satın alma işlemini askıya aldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Musk’ın 1 milyar dolarlık cayma bedelini ödeyerek satın alma işleminden vazgeçeceği iddiaları güçlendi. Ancak pazarlık için koz olarak bunu kullanabileceği de söyleniyor.

ELON MUSK'IN TWİTTER KOZU

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçerse şirket dava açabilir. Bununla birlikte, belirli koşullar olmadan bir kişinin cayma bedelini ödeyerek anlaşmadan çekilemeyeceği de ifade ediliyor.

NTV’nin haberine göre, Twitter, satın alma teklifinden bu yana piyasada 10 milyar dolara yakın değer kaybetti. Bu nedenle, Musk’ın satın almayı durdurma nedeninin arkasında Twitter ile fiyatta pazarlık yapmak istediği belirtiliyor.

Elon Musk'tan Twitter'a 'manipülasyon' suçlaması Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı yeni bir açıklamada platformun algoritmasının manipüle ettiğini ileri sürdü. Milyarder girişimci, bot hesapların tespitine yönelik de bir uyarı yayınladı.

Gerçek Elon Musk'tan, sahte Musk'a çağrı: Seninle tanışmak istiyorum Çin'de çektiği videolar ve milyarder Elon Musk'a benzerliği ile dikkat çeken genç Yilong Ma kısa sürede büyük bir üne kavuşmuş videoları milyonlarca izleme almıştı. Çinli fenomenin videoları yakın zamanda sosyal medya platformu Twitter'ı da satın alan dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'a kadar ulaştı. Musk, kendisine neredeyse birebir benzeyen Çinli genç ile tanışmak istediğini açıkladı.