Türkiye Gazetesi

Twitter’ı aktif bir şekilde kullanan Elon Musk, işle ilgili önemli duyurulardan, politik görüşlerine kadar pek çok şeyi sosyal medya hesabından paylaşıyor. Neredeyse her gün en az birkaç tweet atan Musk, çarpıcı açıklamalarından dolayı gündeme geliyor. Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve en büyük rakibi olarak gösterilen Amazon ve Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos ile de pek çok defa tartışmaya girdi, onlara kendi üslubuyla göndermeler yaptı. Ancak Musk bir süredir tweet atmıyor.

28 Haziran 1971’de doğan ve tam da doğum gününde sosyal medya devi Twitter’da 100 milyon takipçiye ulaşan Musk, son bir haftadır herhangi bir paylaşım yapmadı. Futurism’in haberine göre, Musk’ın son tweet'i 22 Haziran'a kadar uzanıyor. Özel jetle yaptığı son yolculuk ise Cuma günüydü. Cumartesi günü ise Tesla'nın Austin, Teksas'taki Gigafactory'sinde (fabrikasında) CleanTechnica muhabiri Johnna Crider ile bir röportaj gerçekleştirdi. Musk’a dair bilinen son hayat belirtileri bunlar.

TWİTTER’DA EN ÇOK KİMLER TAKİP EDİLİYOR?

Elon Musk, Twitter’da 100 milyon takipçiye ulaşan altıncı kişi olarak açıklandı. Sadece son iki günde Elon Musk’ı 150 binden fazla kişi takibe aldı. Twitter’da en fazla takipçisi bulunan isim ise 132 milyondan fazla takipçi ile ABD’nin eski devlet başkanı Barack Obama. İkinci sırada 114 milyon takipçi ile şarkıcı Justin Bieber, üçüncü sırada 108 milyon takipçi ile şarkıcı Katy Perry, dördüncü sırada 106 milyon takipçi ile şarkıcı Rihanna, beşinci sırada 101 milyon takipçi ile futbolcu Cristiano Ronaldo bulunuyor.

Elon Musk öve öve bitirememişti... Yapay zeka bunu da başardı: İnsanlar gibi oyun oynadı Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAI’ın yatırımcıları arasında bulunuyor. Bu şirketin adını daha önce birkaç kez ürkütücü yapay zeka uygulamalarında duyduk. OpenAI’ın en yeni yapay zekası bu defa da video oyun oynamayı öğrendi.

Milyarlarca dolarlık kayıp... Elon Musk itiraf etti: 'Bu, yanan paranın sesi' ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yeni açılan fabrikaların milyarlarca dolarlık zarara yol açtığını dile getirdi. Musk'ın açıklaması dünya gündemine damga vurdu. Milyarder ismin serveti de Twitter'ı satın alma anlaşmasından bu yana yaklaşık 60 milyar dolar eridi.