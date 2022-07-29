Türkiye Gazetesi

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Tagansky Bölge Mahkemesi, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında WhatsApp platformunu 4 milyon rublelik bir cezaya çarptırdıktan sonra bu defa da 18 milyon ruble (301 bin 255 dolar) para cezası verdi. Geçtiğimiz ay Rusya’da Alphabet şirketinin parçası olan arama motoru ve teknoloji devi Google’a 15 milyon ruble para cezası verilmişti.

Mahkeme, Tinder'ın sahibi Match Group'a 2 milyon ruble, Snap ve Hotels.com'a (Expedia Group) ise 1 milyon ruble para cezası verdi. Ayrıca müzik akışı hizmeti Spotify'a da ceza veren mahkeme, şirkete 500 bin ruble ceza kesti.

Rusya’nın iletişim ajansı Roskomnadzor, bu beş şirketin, Rus kullanıcıların verilerinin Rusya topraklarında depolandığını ve işlendiğini gösteren belgeleri zamanında sunmadığını açıkladı.

RUSYA'DAN ÇEKİLMİŞLERDİ...

Expedia Group yaptığı açıklamada mahkemenin kararını gözden geçirdiğini ancak daha fazla bilgiye sahip olmadığını belirtti. Expedia, “Hotels.com'un 1 Nisan 2022'de Rusya satış noktasını kapattığını ve artık Rus kullanıcı verilerini toplamadığını doğrulayabiliriz” şeklinde bir açıklamada bulundu. Spotify da benzer şekilde Rusya ofisini Mart ayında kapattı ve kısa süre sonra ülkedeki tüm hizmetini askıya aldı.

Ne WhatsApp'ın sahibi Meta ne de Snapchat uygulamasının sahibi Snap konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Bu arada, Moskova’daki bir mahkeme Apple'a veri depolama sorunu nedeniyle bu ayın başlarında 2 milyon ruble (yaklaşık 34 bin dolar) para cezası verdi. Airbnb, Pinterest ve video akışı hizmeti Twitch, geçen ay aynı miktarda para cezasına çarptırıldı.

Kimse beklemiyordu! WhatsApp şaşırtan özelliğiyle herkesin dilinde Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Üstelik bu özellik oldukça ilginç ve beklentilerin dışında. Eğer WhatsApp’ta durum paylaşmayı (Instagram hikayelerine benzeyen özellik) seviyorsanız yeni bir seçeneğiniz daha olacak.

Snapchat'te yeni dönem: Daha fazla kişiye ulaştı Sosyal medya şirketi Snap, popüler sosyal medya uygulaması Snapchat için ‘Plus’ isimli ücretli aboneliğini başlattı. Snapchat Plus aboneleri, birçok özelliğe genel kullanıcılardan önce ulaşabilecek ve ayrıca özel özellikleri de kullanabilecek.