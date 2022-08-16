Türkiye Gazetesi

Elon Musk, Çin Siber Uzay İdaresi'nin yayın organlarından China Cyberspace dergisine bir makaleyle planlarını anlattı. Mars’a insanlı uzay uçuşları yapmayı planlayan ve uzay turizmini Mars’a kadar genişletmeyi amaç edinen Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Starship isimli uzay roketleri geliştiriyor. Bu roketlerin gelecekte insanları Mars’a taşıması planlanırken, aslında Kızıl Gezegen’de bir insan kolonisi oluşturulması hedefleniyor.

SpaceX uzay şirketinin patronu Elon Musk, makalede Mars planlarını şu sözlerle açıkladı: “Uçsuz bucaksız evrende, insan uygarlığı cılız alevli küçük bir mum gibi, boşlukta titreyen küçük bir ışık gibi. Güneş büyümeye başladığında ve Dünya yaşanabilir olmaktan çıktığında, bir uzay gemisiyle yeni bir eve uçabiliriz. Eğer insanlar başka gezegenlerde yaşayabilirlerse, bu evrenin o büyük eleme koşullarından birini geçtikleri anlamına gelir, o zaman gezegenler arası yurttaşlar olacağız ve insan uygarlığı devam edebilecek. En büyük umudum, insanların Mars'ta kendini idame ettiren bir şehir kurması."

Starship roketlerinin testleri için uzun süredir çalışan SpaceX, 10 Ağustos'ta onaylanan Federal İletişim Kurulu (FCC) lisansına göre Eylül'de bir uçuş denemesi yapacak. Hatta geçtiğimiz günlerde, insanları Mars’a ve Ay’a taşıması planlanan bir Starship roketinin güçlendirici aşaması test amaçlı çok kısa süreliğine ateşlendi.

MUSK ELEKTRİKLİ ARAÇLARI DA UNUTMADI

Elon Musk, Mars planının yanı sıra motorlu taşıtların elektrikli hale getirilmesine yönelik çabalarına da değindi. Elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın CEO’su olan Musk, insanların daha sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanmasını istediğini belirtiyor.

Bu konuda Musk, “Dünya sürdürülebilir bir enerji dönüşümü yolunda ilerliyor ve insanlık bu süreci hızlandırmaya devam etmeli. Bu geçiş ne kadar hızlı sağlanırsa, insanlık çevre için o kadar az risk oluşturur ve o kadar çok kazanım elde eder.” dedi.

Ford yöneticisi Elon Musk’ı tiye aldı: 'Bundan bir tane al' Otomobil üreticisi Ford, ABD merkezli bir diğer büyük şirket DTE Energy ile ortaklık kurarak, ‘ABD tarihinde bir elektrik şirketinden en büyük yenilenebilir enerji alımı’na imza attı.

FCC’den Elon Musk’ın 900 milyon dolarlık sübvansiyon talebine ret ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in vaatlerini yerine getirebileceğine ikna olmuş değil. FCC, yaklaşık 900 milyon dolarlık sübvansiyon talebini reddetti.