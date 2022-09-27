Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Instagram, bildirimler sekmesini eski yerine taşıyacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şu anda sadece bir grup kullanıcı ile test edilen özelliğe göre, mağazalar sekmesinin yerini bildirimler sekmesi alacak. Yani bildirimler eski yerine dönecek.

Yeni güncellemeyle birlikte, mağazalar sekmesi Ayarlar menüsünün ve kaydedilen görüntülerin / seslerin bulunduğu alana konumlandırılacak. Bununla birlikte, mağazalar sekmesinin tamamen kapatılacağına dair güçlü iddialar da bulunuyor.

INSTAGRAM BİLDİRİMLERİ ESKİ YERİNE

Instagram, WhatsApp ve Facebook’un sahibi Meta şirketinden sözcü Anne Yeh, bildirimler sekmesinin şu anda sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test edildiğini açıkladı.

Bildirimler sekmesi, 2018 yılına kadar şu anda mağaza sekmesinin bulunduğu yerde duruyordu. Ancak daha sonra platform, işletmeler için mağaza özelliğini sundu ve mağazaların daha kullanışlı olması için bildirimler sekmesinin yerine koydu.

Instagram, son aylarda TikTok’a benzemekle ve özünden kopmakla eleştiriliyor. Ünlüler de dahil olmak üzere çok sayıda kullanıcı Instagram’ın fotoğraflardan çok TikTok’un kopyası olan Reels videolarını ön plana çıkarmakla ve hatta kullanıcıların gözüne sokmakla eleştirdi. Bunun üzerine Instagram, en azından ana sayfada kullanıcıların karşısına çıkan önerilen Reels videolarının gizlenmesini sağlayan bir buton çıkardı.

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