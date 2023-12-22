Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra yasağı başladı: İşte akıllı saatlerin yasaklanma nedeni

22 Aralık 2023 12:20 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 12:20

Apple'ın en yeni amiral gemisi akıllı saat modelleri olan Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 artık şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çevrim içi mağazasında satılmıyor. Çünkü Apple, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından 26 Aralık'ta tam olarak yürürlüğe girecek olan ithalat yasağı nedeniyle cihazları satıştan kaldırdı. Her iki saat de 24 Aralık'tan sonra Apple'ın mağazalarından da kaldırılacak.

Yasak, sağlık cihazı üreten Masimo şirketiyle yaşanan patent anlaşmazlığından kaynaklanıyor. ITC, Apple'ın akıllı saatlerindeki "SpO2" sensörünün Masimo'nun patentlerini ihlal ettiğine karar verdi. Çarşamba günü ITC, Apple'ın temyizi beklerken yasağın kaldırılması yönündeki talebini reddetti.

Patent anlaşmazlığı SpO2 sensörüyle ilgili olduğundan, bu sensörün bulunmadığı daha uygun fiyatlı Apple Watch SE gibi modellerin satışı devam ediyor.

APPLE WATCH SERIES 7 VE SERIES 8 DE YASAKLANDI

Bu özellik, 2020'de piyasaya sürülen Apple Watch Series 6'da tanıtıldı ve o zamandan bu yana tüm amiral gemisi Apple akıllı saatlerinde mevcut. Bu yüzden Apple, SpO2 sensörlü Series 7 ve Series 8 modellerinin yenilenmiş versiyonlarının satışını da çevrim içi mağazada durdurdu.

Series 9'un iki özel sürümü olan Apple Watch Nike ve Apple Watch Hermès de geri çekildi.

ITC yasağı yalnızca Apple'ın kendi satış kanalları için geçerli. Yani ABD'deki Walmart ve Best Buy gibi diğer mağazalarda mevcut stoklar bitene kadar satılabilecek.

Bu arada, vurgulamakta fayda var; yasak, sadece ABD'yi etkiliyor. Yani Türkiye'de ve diğer ülkelerde Apple'ın mağazalarında Watch model akıllı saatlerin satışı devam ediyor.

Yasağın ne kadar süre geçerli olacağı ise belli değil.

MASIMO KARARLI, APPLE MÜHENDİSLERİ GÜNCELLEME PLANLIYOR

Bloomberg bir haberinde, Apple mühendislerinin, Masimo'nun patentlerini ihlal etmekten kaçınmak için söz konusu sensöre sahip cihazların yazılımında değişiklikler yapmaya çalıştığını, algoritmalarının kandaki oksijen seviyelerini ölçme şeklini ve bu verileri kullanıcıya nasıl sunduklarını değiştirdiğini aktarmıştı. Ancak Masimo, temel patentlerin donanımla ilgili olduğunu, yazılım güncellemelerinin sorunu çözmek için yeterli olmadığını belirtiyor.

Bununla birlikte, Apple'ın donanım değişikliği yaparak yeni saatler üretip piyasaya sürmesinin az üç ay sürebileceği konuşuluyor.

Apple için bir diğer seçenek ise Masimo'yla anlaşmak. Masimo CEO'su Joe Kiani, anlaşmaya açık olduklarını bildirmişti ancak 19 Aralık'ta Kiani, "Onlar (Apple) aramadı" diyerek adeta sitem etti.

Pazartesi günü Apple sözcüsü Nikki Rothberg, şirketin ITC'nin kararına "kesinlikle katılmadığını" ve "Apple Watch'un müşterilere sunulmasını sağlamak için bir dizi yasal ve teknik seçeneğin peşinde olduklarını" söyledi.