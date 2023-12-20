iPhone'un yeni özelliği sosyal medyada viral oldu: Çamaşır yıkamadan önce mutlaka bakın!

20 Aralık 2023 17:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 17:04

Apple hayranları, çok faydalı olacağına inandıkları yeni iOS 17 özelliğini öve öve bitiremiyor. Açıkçası, iPhone'ların ne kadar çok özelliğe sahip olduğunu ve tüm işlevlerini fark etmek pek mümkün değil. Ancak Apple kullanıcıları, fotoğraf uygulamasında birçoğunun daha önce dikkate bile almadığı bir özelliğin farkına vardı.

Sosyal medya platformu X'teki (Twitter) viral bir videoda bu yeni özellik tanıtıldı. Videoda, iPhone kullanıcılarının pahalı kıyafetlerini mahvetmelerini önleyebilecek bir kamera özelliği gösterildi.

X'teki videoda kullanıcı şöyle diyordu: "iOS 17'de çamaşır bakımı etiketlerinin fotoğrafını çekebilir, ardından fotoğraflar uygulamasında çamaşır bakımına dokunup simgelerin ne anlama geldiğini öğrenmek için yukarı kaydırabilirsiniz. Pahalı kıyafetleri mahvetmekten çok daha az korkuyorum."

Ayrıca bir kıyafet etiketinin fotoğrafını çektikleri ve ardından fotoğrafta görülen çamaşır bakımı sembollerinin kendilerine açıkça anlatıldığı bir video da sosyal ağlarda hızla yayıldı.

Bir Apple kullanıcısı, "Bu hayatımı değiştirecek, denedim ve işe yaradı" dedi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sonunda kullanışlı bir Siri özelliği" dedi. Bir başka kullanıcı da "Artık pahalı kıyafetleri mahvederseniz suçu iOS'a atabilirsiniz" diye şaka yaptı.

Birçok kullanıcı ise bu özelliğe ihtiyaç duymadıklarını, çamaşır sembollerinin ne anlama geldiğini zaten Google'da aratarak bulduklarını söyledi.

IOS 17 BİRÇOK ÖZELLİKLE PİYASAYA ÇIKTI

iOS 17 ilk olarak bu yıl 18 Eylül'de yayınlandı ancak en son güncelleme olan 17.2 sürümü geçtiğimiz hafta 11 Aralık'ta çıktı.

Son güncelleme, bazıları oldukça ciddi olan toplam 12 güvenlik açığını gideriyor ve kullanıcıların bu durumdan faydalanmaları için mümkün olan en kısa sürede güncelleme yapmaları isteniyor.

Apple çok fazla bilgi sağlamasa da Safari'nin temelini oluşturan WebKit, güvenlik yaması yapılan özellikler arasında yer alıyor. WebKit'te, bir saldırganın kod yürütmesine izin verebilecek bir açık da dahil olmak üzere iki kusur düzeltildi.

Güncellemede düzeltilen bir diğer sorun ise Bluetooth açığıydı, bu açıktan faydalanan ve cihazlara erişimi olan saldırganların iPhone'daki tuş vuruşlarını yakalaması ve kullanıcının yazdığı metinleri görmesi mümkündü.

Güncelleme herkese açık olmasa da 2018 ve sonrasında piyasaya sürülen tüm iPhone modellerine indirilebiliyor. Güncellemeyi bulmak için Ayarlar'ı açın, ardından 'Genel'e daha sonra ise 'Yazılım Güncelleme'ye tıklayın.