Apple'ın en yeni akıllı saatleri yasaklandı! Watch Series 9 ve Ultra 2 raflardan kaldırıldı

19 Aralık 2023 10:52 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 10:53

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan yeni bir karara göre, teknoloji devi Apple, patent anlaşmazlığı nedeniyle Watch Ultra 2 ve Watch Series 9 model akıllı saatlerini satamayacak. Karar, ABD'deki Apple Store yani Apple mağazalarında ve online alışveriş sitelerinde geçerli olacak ve bu hafta sonundan itibaren uygulanmaya başlanacak.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Apple’ın patent ihlali yaptığını açıkladı. ITC, Apple'ın, sağlık teknolojisi şirketi Masimo’nun kandaki oksijeni ölçen sensör teknolojisine ilişkin patentlerini ihlal ettiğini belirtti. Bununla birlikte, Masimo ve Apple'ın 2020'den beri patent ihtali nedeniyle hukuki mücadele içinde olduğunu belirtelim.

Apple, Masimo'ya karşı yasal mücadelesini kaybetti, teknoloji devinin patent ihlali yaptığı belirlendi.

WATCH SERIES 9 VE WATCH ULTRA 2 SATIŞI DURDURULUYOR

Teknoloji devi Apple'ın en yeni akıllı saat modelleri olan Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un satışı bu hafta sonundan itibaren durdurulacak. Karar şu anda sadece ABD'deki online ve perakende mağazalarında geçerli olacak.

Peki, bu yasaklama neden Watch 9 ve Ultra 2 modelini kapsıyor? Çünkü kandaki oksijen seviyesini ölçen ve patent ihlaline konu olan sensör yalnızca bu modellerde mevcut. Örneğin, Watch SE modelinde kandaki oksijen seviyelerini ölçen sensör olmadığı için yasaklamaya dahil değil.

ABD'de alınan bu karar Türkiye ve Avrupa'daki kullanıcıları bağlamıyor. Ayrıca ABD'de satılmış olan bu cihazlarda da ilgili özellik kullanılmaya devam edecek.

Apple ise ITC’nin kararına karşı çıktığını belirtiyor.