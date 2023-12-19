TikTok ilk büyük güncellemesini yayınladı! Tabletler ve katlanabilir telefonlara nihayet geldi

19 Aralık 2023 10:03 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 10:03

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çinli teknoloji devi ByteDance'a ait sosyal paylaşım uygulaması TikTok, birçok ülkede kısıtlamalarla ve yasaklarla karşılaşsa da dünya genelinde hızlı yükselişini sürdürüyor. Popüler sosyal medya ağı, şimdiye kadar mobil kullanımına odaklanıyordu. Yani TikTok'un özellikleri daha çok akıllı telefonlarda çalışıyordu. Ancak sonunda tablet, iPad ve akıllı telefonlarda da aynı şekilde kullanılabilecek.

Yeni güncellemeyle birlikte, TikTok kullanıcıları artık "sizin için" adını taşıyan keşfet sekmesini tablet gibi daha büyük ekranlara sahip cihazlarda kullanabilecek. Bu güncelleme, Android tabletlerin yanı sıra, katlanabilir ekranlı akıllı telefonları ve Apple'ın iPad model tabletlerini kapsıyor.

Öte yandan, TikTok, videoların daha büyük ekranlı cihazlarda "gelişmiş netlik" özelliği sayesinde net bir görüntü sağlayacağını söylüyor.

TIKTOK GÜNCELLEMESİ İLE HANGİ ÖZELLİKLER GELDİ?

Peki, bu en son yayınlanan güncelleme ile TikTok'a hangi özellikler geldi? TikTok'ta ekranın üst ve alt kısmında sekmelere ve öne çıkan videolara erişimi kolaylaştıran gezinme çubuğu eklenecek. Bu gezinme çubuğu ile uygulamadaki videoları görmek mümkün olacak.

Güncelleme ile gelen özelliklerden biri de videoları yatay yönde izleme seçeneği. Artık videolar yatay yönde de izlenebilecek. Bu özelliğin en büyük avantajı hiç şüphesiz video içerik üreticilerine olacaktır. Zira yıllardır içerik üreticileri dikey yönlü videolar çekmek zorunda kalıyordu.

Kullanıcıların belirli kategorilerdeki videoları keşfetmesini sağlayan "konu akışları" özelliğinin büyük ekranlı cihazlarda da kullanılabileceği açıklandı.

Bu arada, TikTok'un kullanıcılara video önerisinde bulunan yapay zeka destekli bir sohbet robotu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.