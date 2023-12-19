Pasif ve anonimlerin ruhsal sağlığı bozuk

19 Aralık 2023 05:05 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 05:09

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hayatın büyük bir bölümü kapsayan sosyal medrya araştırmaları ilginç sonuçlar ortaya çıkarıyor. Central China Normal Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre sosyal medya platformlarını “pasif” şekilde kullanan kullanıcıların “aktif” olarak kullananlara kıyasla sosyal anksiyete yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğu belirlendi. 571 üniversite öğrencisi üzerinde akıl sağlığı ve sosyal medya kullanımı hakkında yaptıkları araştırmalar sonucunda “anonim” olanların gündelik hayatlarındaki alışılmadık durumlardan daha çok kaygı duyduklarını ortaya çıkardı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve hayatı hakkında paylaşım yapan kişilerin ise sosyal destek talep etmekten korkmadığı ve gelişmiş arkadaşlık ilişkilerine sahip olduğu belirlendi. Araştırmada katılımcılar açıklık, aktif ve pasif sosyal medya kullanımı, kişisel gelişim ve sosyal anksiyete hakkında soruları cevapladı. Katılımcılara ne sıklıkla paylaşım yaptıkları, fotoğraf ve videolara tepki verdikleri ve etkileşime geçtikleri soruldu. Çalışma aktif kullanmanın, paylaşım yapmak veya arkadaşlarına yorum yapmak gibi iletişimi artıran ve “bilgi üreten” davranışlar anlamına geldiğini gösteriyor. Pasif kullanım ise başkalarının paylaşımlarına bakmak ama etkileşime geçmemek gibi iletişim eksikliği oluşturan ve “bilgi toplayan” davranışları temsil ediyor. Çalışmada aktif kullanıcıların kendilerini başkalarına tanıtma ve geri bildirim alma konusunda rahat hissettikleri tespit edildi. Bununla birlikte pasif kullanıcılar ise kendini açma ve sosyal etkileşimden yoksun olmaları hedeniyle başkalarıyla yüksek kaliteli ilişkiler kurmalarına engel olabileceği sonucu çıktı.

SOSYAL MEDYAYI 30 DAKİKA AZALT ZİHİNSEL HUZURU BUL

Almanya’da yapılan bir araştırma, sosyal medya kullanımını günlük 30 dakika azaltmanın zihin sağlığını ve iş tatminini önemli ölçüde geliştirdiğini ortaya koydu. Ruhr Üniversitesi ve Almanya Zihin Sağlığı Merkezi tarafından yapılan araştırmada, hepsi çalışan 166 katılımcı iki gruba ayrıldı. Gruplara araştırmadan önce, iş yükü, iş memnuniyeti, işlerine bağlılık, zihin sağlığı, stres seviyesi, kovulma korkusu gibi konularda anket uygulandı. Birinci grup günlük sosyal medya alışkanlıklarına devam ederken, ikinci grup 1 hafta boyunca günlük sosyal medya kullanımını otuzar dakika azalttı. Araştırma sonucunda, ikinci gruptaki kişilerin çok çalışma duygusunda ve işten kovulma korkusunda azalma görünürken, zihinsel olarak kendilerini daha iyi hissettikleri ve işe daha çok odaklanarak işlerinden daha çok tatmin olduğu tespit edildi.