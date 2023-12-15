Avrupa Parlamentosu sosyal medya bağımlılığı ile mücadelede yasa tasarısını kabul etti

Avrupa Parlementosu (AP), sosyal medya bağımlılığına neden olan sonsuz kaydırma veya otomatik oynatma gibi internet hilelerinin yasaklanması için yasa tasarısı hazırladı. İnternet kullanıcılarına “dijital bir rahatsız edilmeme hakkı" sunulmasını isteyen AP, özellikle çocuk ve gençler arasındaki sosyal medya bağımlılığından endişe duyuyor.

Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı'ndan AP üyesi Kim van Sparrentak tarafından hazırlanan, sosyal medya bağımlılığının önlenmesine ilişkin yasa tasarısı, AP'de 12’ye karşı 545 oyla kabul edildi. Oylamada 61 üye de çekimser kaldı.

AP'den geçen yasa tasarısı Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube gibi çok sayıda kullanıcısı olan sosyal medya uygulamaları ile çevrimiçi satış ve oyun sitelerinin bağımlılık yapıcı doğasını azaltmayı ve tüketicileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

YASA TASARISINDA YER ALAN ÖNLEMLER ŞU ŞEKİLDE;

Sonsuz kaydırma yasaklanacak.

Videoların otomatik oynatılması yasaklanacak.

Sürekli bildirim gönderilmesi yasaklanacak.

Bağımlılık yapabileceği düşünülen tüm teknikler yasaklanacak.

30 dakikadan fazla sosyal medyada vakit geçirilmesi durumunda kullanıcı uyarılacak.

TASARI NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen, sosyal medya bağımlılığın önlenmesine ilişkin düzenleme konusunda artık gözler Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nda.

Komisyon, internet ortamında yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için tüketici koruma mevzuatını güncellemeye çalışıyor. Önümüzdeki yıl tamamlanacak bu çalışma kapsamında, AP tarafından kabul edilen tasarının da ele alınması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu tarafından son şekli verilecek olan yasal düzenleme, Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi üye ülkeler ile yapılacak müzakereler sonrası hayata geçirilecek.