Muhalif vekili sosyal medya yaktı! 'Krala ihanet' suçundan 6 yıl hapis cezası

13 Aralık 2023 13:35 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 13:59

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünyanın en katı kraliyet yasalarından birine sahip olması ile bilinen Tayland'da 2020 yılından bu yana en az 250 kişin 'krala ihanet' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak cezalandırılan ismin siyaset dünyasından olması dikkat çekti.

Tayland'da ana muhalefetteki İleri Hareket Partisi'nin (MFP) 29 yaşındaki milletvekili Rukchanok Srinork'un yargılandığı ve sonucu merakla beklenen davada karar açıklandı. Başkent Bangkok'taki Tayland Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, muhalif milletvekili Srinork'un 2021 yılında sosyal medyada alıntıladığı iki paylaşımın 'krala ihanet' suçu ve bilişim suçlarına tabi olduğuna hükmedildi.

ERTELEMESİZ 6 YIL HAPİS CEZASI

Srinork, duruşma sonucunda ertelemesiz 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma öncesi mahkeme salonuna MFP lideri Chaithawat Tulathon ve diğer parti üyeleri ile gelen Srinork, duruşmanın ardından cezaevine gönderildi.

Srinork'un X sosyal medya platformunda alıntıladığı iki paylaşımın 'monarşi karşıtı ifadeler' içerdiği belirtiliyor.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞEBİLİR

Tayland İnsan Hakları Avukatları tarafından yapılan açıklamada, kararın 'hukuk dışı' olduğu ve Srinork adına kefalet başvurusunda bulunulacağı duyuruldu. Mahkemenin kefalet talebini kabul etmemesi durumunda Srinork’un milletvekilliğinin 24 saat içinde düşürülmesi bekleniyor.

Tayland’da bu yıl Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Srinork’un da kadrosunda yer aldığı MVP sandıktan birinci çıkmış, ancak partinin başbakan adayı Pita Limjaroenrat’ın kraliyete bağlı senato üyelerinden yeterli güven oyu olamaması nedeniyle başbakan seçilememişti. Ülkede uzun süre devam eden başbakanlık krizi sonucu yeni başbakan seçimi ikinci sırada bitiren Pheu Thai Partisi'nin adayı Srettha Thavisin olmuştu.