İki katlı otobüs kontrolden çıktı! Korkunç kazada 14 ölü, 30'dan fazla yaralı var

Tayland'ın başkenti Bongkok'tan güneydeki Na Thawi kentine gitmek üzere yola çıkan iki katlı şehirlerarası otobüs, kontrolden çıktı. İçinde 3 görevli ile 46 yolcu bulunan otobüs, Thap Sakae eyaletinden geçtiği sırada yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı.

Otobüs çarpmanın etkisiyle adeta ikiye bölünürken, bölgeye polis, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Araçta sıkışan bazı yaralılar ekipler tarafından güçlükle dışarı çıkartılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

'DİREKSİYON BAŞINDA UYUYAKALDI' İDDİASI

Yapılan açıklamada sürücünün direksiyon başındayken uyuyakalmış olabileceğinin değerlendirildiği ve kaza nedeninin tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Tayland Trafik Kazaları Veri Merkezine göre, 2022'de trafik kazalarında ülke genelinde yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, 2021'de Tayland'da trafik kazalarının toplam ölümlerin neredeyse üçte birini oluşturduğunu açıklamıştı.

DOMİNİK CUMHURİYETİ'NDE 10 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bir otobüs kazası haberi de Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nden gelmişti. Santo Domingo kentine bağlı Bajos de Haina kasabasındaki otoyolda otobüs, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Feci kazada 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sivil savunma ekipleri, otobüste sıkışan yaralıları çıkartmak için uzun süre uğraştı. Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.