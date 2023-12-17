Daha 16 bile çıkmadan, iPhone 17 Pro Max'in özellikleri sızdı

17 Aralık 2023 09:36 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 09:37

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: MacRumors

Apple'ın tedarik zincirindeki şirketlerine ilişkin analizler yapan Jeff Pu, yine teknoloji devine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Pu'ya göre, iPhone 17 Pro Max muhtemelen 48 megapiksel telefoto lense sahip olacak. Hong Kong merkezli yatırım şirketi Haitong International Securities ile Apple tedarikçisi Largan Precision'a odaklanan bir araştırma notunda Pu, iPhone 17 Pro Max'in yenilenmiş 48 megapiksel telefoto lensinin Vision Pro başlıklarıyla kullanılmaz üzere optimize edileceğini söyledi.

Apple'ın 2024'ün başlarında "Vision Pro" adını taşıyan karma gerçeklik (sanal - artırılmış gerçeklik / VR-AR) başlıklarını piyasaya sürmesi planlanıyor.

Araştırma notunda Pu, lens veya Vision Pro ile nasıl arayüz oluşturulacağına ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Bu arada, Apple'ın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 15 Pro modellerinde 48 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş ve 12 megapiksel telefoto lensler mevcut. iOS 17.2'den itibaren bu cihazlar, Vision Pro başlıklarında oynatılabilen 3D derinlikli uzamsal videolar kaydedebiliyor. Yatay yönde tutulduğunda, ana ve ultra geniş lensler birleşerek uzaysal videoya ilave derinlik katabiliyor.

Bu yılın başlarında Pu, iPhone 16 Pro modellerinin 48 megapiksel ultra geniş lense sahip olacağını, dolayısıyla iPhone 17 Pro Max'in tamamen 48 megapiksel lenslerden oluşan bir arka kamera sistemine sahip ilk iPhone modeli olabileceğini ileri sürdü. Daha yüksek megapiksel, fotoğrafların daha fazla ayrıntıya sahip olmasını sağlar; bu da kırpma ve yazdırma işlemleri sırasında avantaj sağlar.

iPhone 17 Pro modellerinin Eylül 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor, dolayısıyla henüz yaklaşık iki yıl var ve Apple'ın planları kesinleşmemiş olabilir.

IPHONE 16 NASIL OLACAK?

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde MacRumors sitesi, iPhone 16'nın tasarım özelliklerine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Ulaşılan tasarım görsellerine göre, iPhone 16 modelleri yeni bir dikey kamera kurulumuyla gelecek. Apple'ın iki farklı kamera çıkıntısı tasarımı düşündüğü ileri sürüldü. Bunlar;

-‌iPhone‌ 12 tarzı tasarım, iki kamera merceği üst üste yerleştirilebilir,

-‌iPhone‌ X tipi tasarım, hap şeklindeki muhafaza.

Bununla birlikte, iPhone 16‌ modelleri kasa kısmında dikkate değer değişikliklere sahip olmasa da şu önemli güncellemelere sahip olacak:

-Dikey kamera düzeni, muhtemelen ‌iPhone‌ 12'ye benziyor.

-Yeni kapasitif Yakalama düğmesi.

-Kapasitif Eylem düğmesi.