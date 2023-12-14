iPhone 16 tasarımı internete sızdı! Merakla beklenen yeni seriden ilk görseller...

14 Aralık 2023 10:59 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 10:59

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: MacRumors

Apple, iPhone 15'in piyasaya sürülmesiyle birlikte kavisli çerçeve ve buzlu cam arka kısım gibi tasarım değişikliklerini tanıttı. MacRumors'un haberine göre, Apple'ın yeni nesil iPhone 16'sının düğmelerde ve kamera düzeninde yapılacak değişikliklerle bu güncellemeleri temel alacağını gösteriyor. Apple'ın şu ana kadar değerlendirdiği varyantları ve donanım yapılandırmaları da dahil olmak üzere, ‌iPhone 16‌ için erken üretim öncesi tasarımlara ilişkin ayrıntılar geliyor.

Şirketin test için kullandığı renklere kadar, Apple'ın dahili tasarımlarına göre "iPhone 16"nın nasıl görünebileceğine dair maket görseller sağlandı. Sarı renkte gösterilen iPhone, Eylem Düğmesi, birleştirilmiş ses düğmesi ve iPhone X tarzı kamera çıkıntısı içeren bilinen en eski düğme tasarımına sahip olabilir.

Pembe renkli ‌iPhone‌'da bir Eylem Düğmesi ve ayrı mekanik ses düğmeleri bulunurken, gece yarısı ‌iPhone‌'da daha büyük Eylem düğmesi ve yeni Ekran resmi yakalamaya yarayan Capture düğmesi bulunur. Siyah renkle sunulan ‌iPhone‌ bu noktada beklediğimiz tasarım.

IPHONE 16 NASIL OLACAK?

"iPhone 16" tasarım sürecinin bir parçası olarak Apple, birden fazla donanım yapılandırmasının prototipini oluşturdu. Bunlar ilk bakışta benzer görünse de aralarında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Görsel olarak en belirgin değişiklik, yeni bir dikey kamera kurulumu. Önceki modelden farklı olarak ‌iPhone 16‌ dikey olarak hizalanmış arka kameralara sahip olacak ve bu da telefonun son model olarak kolayca tanınmasını sağlayacak. Arka kameraların dikey hizalaması şu ana kadar farklı geliştirme aşamalarında sabit kalsa da Apple iki farklı kamera çıkıntısı tasarımı düşünüyor:

-‌iPhone‌ 12 tarzı tasarım, iki kamera merceği üst üste yerleştirilebilir,

-‌iPhone‌ X tipi tasarım, hap şeklindeki muhafaza.

‌iPhone 15‌ ile karşılaştırıldığında flaşın konumu her iki tasarımda da aynı, bu da Apple'ın flaşın konumunu değiştirmeyi planlamadığını gösteriyor. Her iki tasarım da dikkate alınırken, Apple'ın prototip birimlerinde iki farklı lense sahip "iPhone" 12 benzeri kamera düzeni daha yaygın olarak kullanıldı.

APPLE, IPHONE 16 TASARIMINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

‌iPhone 16‌'nın bilinen en eski prototipleri, başlangıçta iPhone 15 Pro ile piyasaya sürülmesi amaçlanan, artık iptal edilen "Bongo projesi"nin bir parçası olarak geliştirilen birleşik bir ses düğmesi içeriyordu. Birleştirilmiş düğme, kullanıcılara dokunsal geri bildirim sağlayacaktı ancak çözülmeyen teknik sorunların ardından bu yılın başlarında iptal edildi. Bongo projesinin iptal edilmesinin ardından Apple, "iPhone 16" için mekanik tuşlara geri döndü.

Eylem düğmesi, "iPhone 15 Pro"dan gelen bir başka özellik. Eylem düğmesini bu kadar erken görüyor olmamız, Apple'ın geçen yıl sessize alma düğmesini aşamalı olarak kaldırmaya karar verdiğini ve Eylem düğmesini tüm iPhone 16 serisinde standartlaştırmayı planladığını gösteriyor. Eylem düğmesinin boyutu farklı yapılandırmalara göre değişiklik göstermiştir. Bazı tasarımlar ve prototipler, Eylem düğmesini mekanikten kapasitif hale getirmek amacıyla Project Atlas'ın bir parçası olarak oluşturulan, çok daha büyük bir Eylem düğmesine sahipken, bazıları "iPhone 15 Pro"dakiyle aynı düğmeye sahip. Sızıntılar şu anda kapasitif bir Eylem düğmesine işaret ediyor.

Apple ayrıca "iPhone 16"nın sağ tarafında yeni bir düğme denemeleri yapıyor. iPhone 16‌'nın "Project Nova" kod adı altında dahili olarak geliştirilen tamamen yeni bir kapasitif Yakalama Düğmesi içermesi bekleniyor. Gelen sızıntılar, bu düğmenin "tact-switching" işlevselliğine ek olarak bir kuvvet sensörüne de sahip olacağını öne sürüyor ancak ikincisinin ne anlama geldiği hala belirsiz. Yakalama düğmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan ‌iPhone‌ modellerinde mmWave kesiğiyle aynı noktada bulunur, bu nedenle ‌iPhone 16‌ ile mmWave anteni cihazın sol tarafına konumlandırılmıştır.

Yeni bir tuş / düğme ekliyor gibi görünse de Apple, Yakalama düğmesi olmayan alternatif bir donanım yapılandırması daha geliştirdi; düğmenin geliştirilmesi sırasında donanım sorunları olması durumunda bu tasarıma dönebilir.

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

‌iPhone 16‌’nın ön kısmında gözle görülür herhangi bir değişiklik bulunmuyor ve Dynamic Island kullanmaya devam ediyor. Temel model olan ‌iPhone 16‌'nın, büyük farklar olmadan önceki modelde kullanılana benzer bir ekrana sahip olması bekleniyor. ‌iPhone 15‌'de olduğu gibi ‌iPhone 16‌'da da cihazın alt kısmında bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Renkler söz konusu olduğunda, ilk prototipler üç renkte görüldü: sarı, pembe ve gece yarısı. Belgeler, başlangıçta "iPhone 15" için geliştirilen diğer renk seçeneklerinin de bir noktada test için kullanıldığını gösteriyor.

Özetlemek gerekirse, ‌iPhone 16‌ kasasında dikkate değer değişikliklere sahip olmasa da şu önemli güncellemelere sahip olacak:

-Dikey kamera düzeni, muhtemelen ‌iPhone‌ 12'ye benziyor.

-Yeni kapasitif Yakalama düğmesi.

-Kapasitif Eylem düğmesi.

Burada sunulan bilgiler, "iPhone 16"nın ilk tasarımlarını doğru bir şekilde tasvir ediyor ve açıklıyor ancak birden fazla donanım konfigürasyonunun varlığı, Apple'ın tasarım planlarının henüz nihai hale getirilmediğini gösteriyor. ‌iPhone 16‌ henüz piyasaya sürülmekten çok uzak ve ek değişiklikler her zaman mümkün.