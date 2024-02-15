ASELSAN duyurdu: Yerli yapay zeka geliyor!

Yapay zeka teknolojileri son yıllarda büyük ivme kazanırken, Türkiye de yerli üretim yapay zeka için kolları sıvadı. ASESAN'ın yapay zekaya yatırımlarına ilişkin konuşan ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, yeni bir yapay zeka stratejesi üzerinde çalıştıklarını ve çok yakında ASEL GPT projesinin hayata geçeceğini duyurdu.

Yapay zekaya yönelik ilgi her geçen gün daha da büyürken, teknoloji devi ASELSAN yerli üretim yapay zeka için düğmeye bastı.

8'inci Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) Proje Pazarı ve İşbirliği Zirvesi'nde konuşan ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, heyecanlandıran projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

YERLİ YAPAY ZEKA GELİYOR

Yapay zekanın her alanda kullanıma girdiğine ve çağın dönümüne dikkat çeken Yücel, şöyle konuştu:

"Bütün savunma sanayisi kuruluşlarımız bunun farkında. Yapay zekayı mümkün olduğu kadar süreçlerimizde bulundurmak ve yapay zekada iddialı oyuncu olmak ülkemiz, sektörümüz ve ASELSAN için önemli bir hedef.

Bazı teknolojiler ciddi bir ölçek, yatırım ve altyapı gerektiriyor. Bunları gerçekleştirmek çok zaman alıyor. Yazılım tabanlı teknolojilerde bunları daha düşük ihtiyaçlarla gerçekleştirmek mümkün. Yapay zeka da böyle bir fırsat. Bundan uzak kalmamamız lazım.

'ASEL GPT' HAYATA GEÇİYOR

ASELSAN yapay zekayı tüm süreçlerinin bir parçası haline getirdi. ASELSAN Yapay Zeka Stratejisi hazırlıyoruz. ASEL GPT dediğimiz bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Bu tür kalıcı projelerle sektörümüze yön vermeye çalışıyoruz. Otonom teknolojiler önemli alanlarımız. Kuantum laboratuvarımız bulunuyor. Paydaşlarımızla önemli başarılara imza atacağız."