Apple, yeni yapay zeka modelini tanıttı! Sadece komutla fotoğraf düzenliyor

Teknoloji devi Apple, yeni yapay zeka modelini görücüye çıkardı. "MLLM" olarak isimlendirilen yapay zeka modeliyle sadece komut vererek fotoğraflarda düzenleme yapabilirsiniz.

Birçok konuda rakiplerine fark atan ABD merkezli teknoloji devi Apple, hızla yayılan yapay zeka konusunda geride kaldı. Google ve Microsoft ile OpenAI, yapay zeka ile geliştirdikleri uygulamaları kullanıcılarının hizmetine sunarken, Apple'ın konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

YENİ MODELİNİ TANITTI

Birçok alanda varlığını gösteren yapay zeka uygulamaları hayatı önemli derecede kolaylaştırırken, Apple da yeni yapay zeka uygulaması MGIE veya MLLM'i tanıttı. GitHub üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni yapay zekâ modelini görücüye çıkaran Apple, bu uygulama ile görsel teknoloji konusunda iddialı.

KOMUTLA FOTOĞRAF DÜZENLİYOR

Daha çok görsellerle ilgili olan MGIE veya MLLM olarak anılacak bu yapay zeka modeli, işi fotoğraflar olan kullanıcıların hayatını bir hayli kolaylaştıracak. MLLM, sadece ne yapmak istediğinizi tarif ederek görüntü üzerinde düzenleme yapmanızı sağlıyor.

FARKLI DÜZENLEMELERDE METİN GİRME SEÇENEĞİ

Bu yapay zeka il görüntü üzerinde farklı birçok değişiklik ve düzenleme yapılabilir. Örneğin, bir görüntünün yeniden boyutlandırılması, bir bölümünün kesilmesi, döndürülmesi veya filtreler eklenmesi de mümkün olacak. Kullanıcı, tüm bu süreçte kafasında kurguladığı komutu yapay zekaya metin olarak belirtecek. Geriye kalan kısım ise yapay zekânın sorumluluğunda.