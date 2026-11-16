ASELSAN'ın yeni silahı! EJDERHA, 51 drone'u keklik gibi avladı

ASELSAN, 51'inci kuruluş yıl dönümün- de geliştirdiği EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi ile dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Aynı anda havalanan 51 drone'u saniyeler içinde, füze ve mühimmat kullanmadan etkisiz hâle getiren sistem, sürü drone tehditlerine karşı gücünü sahada gösterdi.

ASELSANın yeni silahı! EJDERHA, 51 droneu keklik gibi avladı

Yaklaşık 1 kilometre mesafeden kablolu drone'ları da elektromanyetik dalgalarla etkisizleştiren EJDERHA, Türki- ye'nin katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE bünyesinde görev yapacak.

EJDERHA ile ASELSAN, önleyici elektronik harp sistemleri alanında bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

“51 DRONU TEK TUŞLA DÜŞÜRMEYİ BAŞARDI"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ASELSAN'ın EJDERHA sistemi, 51 dronu bir füze atmadan, bir mühimmat kullanmadan, tek tuşla düşürmeyi başaran dünyada ilk sistem oldu. EJDERHA, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla, çağımızın en büyük tehditlerinden biri olan dronları, en efektif imha etmeyi başaran sistemlerden biri haline geldi. Bu başarı, bugüne kadar ASELSAN'ın 50 yılda biriktirdiği tecrübeyle, genç mühendis kadrosuyla, devletimizin bize çizdiği rota ve milletimizin bize her zaman sağladığı desteklerle oluşmuştur. EJDERHA, bu gayretlerin sonucu olarak artık sahaya inmiş, seri üretime girmiş ve ülkemizin güvenliğine katkı sağlayacak seviyeye gelmiş bir teknolojidir. Bu teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin yarınlarına güvenle bakması için yüksek teknolojili yatırımları azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz."

YENİ NESİL TEHDİTLERE KARŞI YENİ NESİL ÇÖZÜMLER

ASELSAN, değişen tehditlere karşı yeni nesil teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyor. Yapay zeka destekli çoklu sensörlerle tespit ve teşhis, veri füzyonu ve çoklu efektörlerle akıllı angajman senaryolarının uygulanması ile yönlendirilmiş enerji silahlarının kullanımı, yeni nesil savunma sistemlerinin önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala