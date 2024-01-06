Bildiğinizi unutun, Neptün ve Uranüs'ün gerçek renkleri çok başka çıktı

6 Ocak 2024 09:09 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 09:41

Neptün ve Uranüs'ün gerçek renklerinin, kaynaklarda sıkça betimlendiği gibi koyu mavi ve açık yeşil olmadığı ortaya çıktı. Buz devlerinin renginin, yeşil ve kırmızı ışığı emen bir gaz olan atmosferlerindeki yüksek düzeydeki metanın bir sonucu olduğu uzun zamandır biliniyordu. Bu yeni çalışmayı yapan bilim insanları, daha önce, Neptün'ün biraz daha mavi olduğunu, çünkü atmosferindeki aerosol katmanlarından birinin daha şeffaf olduğunu ileri sürmüşlerdi.

Fotoğrafları gerçek renklerini yansıtmayan Neptün ve Uranüs'ün "en kesin" betimlemesine ulaşmak isteyen İngiliz gökbilimciler, 1980'lerde ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Voyager 2 keşif aracının kaydettiği veri setlerini tekrar inceledi.

Bu kapsamda, Hubble Uzay Teleskobu Görüntü Spektrografı ve Avrupa Güney Rasathanesi'nin Very Large Telescope (VLT) adlı gözlemevindeki Çok Üniteli Spektroskopik Kaşifi'nden gelen yeni görüntüleri karşılaştırdılar.

Çektiği fotoğrafları üç ayrı renk halinde kaydeden Voyager 2'nin piksellerini yeniden birleştiren spektrograflar, iki gezegenin de çok yakın tonlarda açık mavi-yeşil olduğunu ortaya çıkardı.

GERÇEK RENKLER FOTOĞRAFLARLA EŞLEŞMİYORDU

Araştırmacılar, Neptün ve Uranüs görüntülerini ilk defa işleyen bilim insanlarının, gezegenin atmosferine ait özellikleri vurgulamak amacıyla renkler daha parlak ve kontrast daha yüksek olacak şekilde keşif aracının sağladığı üç fotoğrafı birleştirdiğini belirtti.

Baş araştırmacı Prof. Patrick Irwin, gökbilimcilerin iki gezegenin gerçek renklerinin fotoğraftakilerle eşleşmediğinin uzun süredir farkında olduğunu vurguladı. Irwin, "O dönemin gezegen bilimcileri, renklerin yapay olarak doygunlaştırıldığının farkındaydı, fotoğraflar bu bilgiyle yayınlanmıştı ancak zamanla bu ayrım kayboldu." ifadesini kullandı.

URANÜS'ÜN MEVSİMLERE GÖRE NEDEN RENK DEĞİŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Araştırma aynı zamanda Uranüs'ün mevsimlere göre neden renk değiştirdiğinin gizemine de ışık tuttu. Daha önce yapılan gözlemler, gezegenin yaz ve kış aylarında kutup bölgelerinin Dünya'ya ve Güneş'e dönük olduğu zamanlarda daha yeşil göründüğünü ortaya çıkarmıştı.

Ekip, bilgisayar modellerini kullanarak bunun yalnızca Uranüs'ün kutup bölgelerinde daha düşük metan seviyelerine sahip olmasından kaynaklanmadığını, aynı zamanda Güneş'e bakan kutup üzerinde donmuş metan parçacıklarından oluşan bir sisin oluşmasından, ışığın saçılmasından ve dolayısıyla yeşil ve kırmızı dalga boylarının yansımanın artmasından kaynaklandığını öne sürüyor.

Baş araştırmacı Prof. Patrick Irwin, Uranüs'ün kutuplarında metan seviyelerinin neden daha düşük olduğu ve daha sıcak kutup üzerinde böyle bir pusun neden oluştuğu gibi soruların devam ettiğini söyledi. Bu gezegenler hakkında bilinmeyen çok şeyin olduğunu belirten bilim insanı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) güçlerini birleştirmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti: "Uzaktan algılamalı gözlemlerle parçaları bir araya getirmeye çalışmak yerine, aslında yörüngeye girmemiz ve orada tam olarak ne olduğunu görebilmemiz için bir aracı aşağıya bırakmamız gerekiyor.

Araştırma, Royal Astronomical Society'nin aylık bildirilerinde yayımlandı.