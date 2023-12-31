NASA bu defa Güneş'e inecek! Parker, yıldızımıza dokunmak üzere

31 Aralık 2023 10:26 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 10:36

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından "Güneş'e dokunmak" için geliştirilen Parker Solar Probe, Aralık 2024'te en hızlı hareket eden araç rekorunu tekrar kıracak ve Güneş'e en yakın konumuna ulaşacak. BBC'nin haberine göre, Parker keşif aracı, Güneş'in ışık küresine 6,16 milyon kilometre mesafede saatte yaklaşık 700 kilometre hızla seyredecek.

New York ile Londra arasındaki kuş uçuşu mesafeyi yaklaşık 7 saniyede aşacak hıza ulaşması beklenen Parker, böylelikle Güneş'e en çok yaklaşan ve en hızlı hareket eden insan yapımı araç olacak. Parker'ın hızı, Güneş'e doğru yaklaşırken hissettiği muazzam çekim kuvvetinden kaynaklanacak.

Keşif aracının Güneş'e en yakın olduğu konumda, Parker'ın dış ön cephesindeki kalkanların sıcaklığının 1400 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Güneş yüzeyinin veya fotosferin yüksek çözünürlüklü görüntüleri. (NSO/NSF/AURA)

"NEREDEYSE BİR YILDIZIN ÜZERİNE İNİŞ YAPILACAK"

Parker Projesi'nde çalışan bilim insanlarından Nour Raouafi, Ay yüzeyindeki misyonların sürekliliği için Parker'ın Güneş rüzgarları ve radyasyona ilişkin toplayacağı bilgilerin önemine işaret etti. Raouafi, "Neredeyse bir yıldızın üzerine iniş yapmak" olarak tanımladığı misyonun, insanlık için 1969'da Ay'a inişe eş değer bir başarı olacağını kaydetti.

Parker, Güneş'e iyice yaklaşmasında büyük zorluklarla karşılaşacak. Sondanın yörüngesindeki yıldıza en yakın nokta olan günberi noktasında, uzay aracının ön tarafındaki sıcaklık muhtemelen 1.400°C'ye ulaşacak. Parker'ın, kalın bir ısı kalkanıyla örtülü aletleriyle Güneş'in ölçümlerini yaparak, yıldızın çevresine hızlı bir şekilde girip çıkması bekleniyor.

Araştırmacılar, önemli Güneş süreçleri hakkında çığır açıcı bilgiler elde edeceğini umuyor. Bunların başında Güneş'in dış atmosferi olan koronanın işleyişine ilişkin daha net bulgular geliyor.

Güneş'in fotosferindeki, yani yüzeydeki sıcaklığı kabaca 6.000 santigrat dereceyken, korona içinde bu sıcaklık milyonlarca dereceye ve daha fazlasına ulaşabilir.

Yıldızın nükleer çekirdeğinden uzaklaştıkça sıcaklığın azalacağını düşünebilirsiniz. Ancak yüklü parçacıkların (elektronlar, protonlar ve ağır iyonlar) dışarı doğru akışının aniden 400 km/s hızla hareket eden süpersonik bir rüzgâra dönüştüğü yer de korona bölgesidir. Bilim insanları da bunu hâlâ tam olarak açıklayamıyor.

GÜNEŞ ARACI PARKER, "İNSAN YAPIMI EN HIZLI NESNE" REKORU KIRDI

Parker, 27 Eylül'de Güneş'e 7,26 milyon kilometre yaklaştığı 17'nci yakın seyri sırasında, saatte 635 kilometre hızla hareket ederek insan yapımı en hızlı nesne unvanını elde etmişti.

Güneş rüzgarlarının kaynağı, manyetik alanı ve plazma dinamikleri hakkında bilgi toplaması hedeflenen Parker, Ağustos 2018'de fırlatılmıştı.