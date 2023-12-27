Bilim insanlarından Mars'ta büyük buluş: Temiz enerji ve sürdürülebilir teknoloji üretiminin anahtarı bulundu

27 Aralık 2023 23:20 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 23:31

"Kızıl Gezegen" olarak da bilinen Mars’ta hayat var mı? sorusu bilim dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Britanyalı bilim insanları, yaşamı Mars'ta insanlar için mümkün kılmanın "en önemli hedefini" gerçekleştirdi.

ENERJİ VE TEKNOLOJİNİN ANAHTARINI BULDU

Advanced Functional Materials dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bilim insanları, NASA tarafından atık olarak kabul edilen bir malzemeyi kullanarak Mars'ta temiz enerji ve sürdürülebilir teknoloji üretiminin anahtarını buldu.



Sussex Üniversitesi'nden Dr. Conor Boland liderliğindeki ekip, NASA'nın Mars malzemelerinden su çıkarmak için kullandığı aynı yöntemi kullanarak bir başarıya imza attı.

Bu süreç, andesit adı verilen bir yan ürünü üretmektedir.

NASA tarafından atık olarak değerlendirilen andesitin sonunda oldukça değerli olduğu ortaya çıktı.



Ekip, bu malzemeyi kullanarak onu nanokemerlere işleyerek, sürdürülebilir enerji sağladı.



Süreç son derece sürdürülebilirdir çünkü her adımda su sürekli olarak toplanabilir ve geri dönüştürülebilir.

DÜNYANIN ÖTESİNDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Dr. Boland, "Bu çalışma, nanomalzemeler için gerçek potansiyelin bu dünyanın ötesinde olduğunu gösteriyor" dedi ve bu araştırmanın Mars'ta sürdürülebilir teknoloji ve yapı inşası için kapılar açtığını ve aynı zamanda Dünya'da çevre dostu yeniliklerin genel potansiyelini vurguladığını ekledi.



Nanomalzemeler, insan saçından binlerce kez daha küçük olan inanılmaz küçük bileşenlerdir.

Mars'ta şu anda temiz odalar ve steril koşulların eksikliği nedeniyle tam ölçekli elektronik üretim uygulanabilir olmayabilir, ancak ileride bu keşfin kırmızı gezegende sürdürülebilir enerji üretimi üzerinde derin etkileri olabileceği belirtildi.

Aynı zamanda bu bulgu, şu anda dünya üzerinde temiz ve sürdürülebilir enerji üretimi için umut vadetmektedir.