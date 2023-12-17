Genç girişimcilere 1,3 milyar TL rekor destek

17 Aralık 2023 04:29 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 04:41

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Teknoloji ile iş yapış şekilleri kökten değişiyor. Bu yeni dünyanın mimarları ise hiç kuşkusuz gençler. Geçmişte ünlü olma hayali kuran gençler bugün startup etkinliklerinde üretken fikirleriyle sahneleri süsülüyor. Genç fikirler artık hak ettiği değeri de görüyor. Bunun en güzel örneğini Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge’ta görmek mümkün. Big Bang’in ilk senesinde girişimlere yatırım hiç yapılmazken bu yıl iş dünyası yatırım için sıraya girdi. İTÜ Çekirdek tarafından Uniq İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte cumhuriyetin 100. yılına yaraşır şekilde yeni bir rekor kırıldı. 2022 yılında 341 milyon TL’lik ödül, nakit ve yatırım duyurulurken bu yıl rakam tam 3,5 kat artarak 1,28 milyar TL’ye çıktı. 8 farklı sektörden 50 sunumun yapıldığı etkinlikte ilk beşte yer almaya hak kazanan girişimler sırasıyla; Captanomy, RumiTech, Wyseye, Newky ve Powea oldu. Bunun yanı sıra İTÜ Çekirdek girişimlerinden Crowia, Kozalak, Optimimax, Porima, Teklifim Gelsin ve The Clico girişimlerinin yatırımları da ilk defa Big Bang 2023 sahnesinde duyuruldu.

7 BİN BAŞVURU GELDİ

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, bu yıl 7 binin üzerinde başvuru aldıklarını belirterek “20 yıl önce İTÜ ARI Teknokent’i kurarken yaşayan, yaşatan, öğrenen ve de öğreten sinerjik bir ekosisteme dönüşmesini hayal ederek inşa etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada hayallerimizin çok daha ötesine taşıdık bu yapıyı. O yüzden de kendimizi Global Ekosistem Kurucusu olarak konumlandırıyoruz. Kurduğumuz ekosistemin en önemli birimini ise bu yıl UBI Global tarafından dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezi seçilen İTÜ Çekirdek oluşturuyor. İTÜ Çekirdek’i hayata geçirdiğimiz sene, yılda sadece 478 başvuru almışken şimdi yılda 7 bini aşan başvuru alıyoruz. O yıl sadece 11 girişimi destekleyebilmişken şu anda yılda 500’ü aşkın girişimi destekliyoruz. Big Bang’in ilk senesinde girişimlere yatırım hiç yapılmamıştı. Sağladığımız ödül ise sadece 100 bin TL idi. Geçtiğimiz seneye baktığımızda ise 341 milyon TL’lik ödül, nakit ve yatırımı girişimlerle buluşturduğumuzu görüyoruz. Bugün ise rekora imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

İTÜ ARI Teknokent Girişimcilik Programları ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Arzu Eryılmaz ise “İTÜ Çekirdek’te sadece yılda 500 girişime destek olan bir kuluçka merkezi olmakla kalmıyor, her yıl Big Bang’ten sonra seçilen 40 girişime butik bir kuluçka programı sunuyoruz; koçlarımızın gücüyle birebir satış ve yatırım hızlandırma desteği sağlıyoruz. Ayrıca İTÜ Çekirdek’e giren her girişim artık bizim için ömür boyu İTÜ Çekirdek’li kalıyor. Tüm girişimlerimize hayat boyu mentorluk vermeye, desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.