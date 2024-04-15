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Haberler > Teknoloji > Google Play Store'da bulunan üç uygulamada XploitSPY virüsü keşfedildi!

Google Play Store'da bulunan üç uygulamada XploitSPY virüsü keşfedildi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google Play Store&#039;da bulunan üç uygulamada XploitSPY virüsü keşfedildi!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Android kullanıcıları yeni bir trojan virüsüyle karşı karşıya. XploitSPY ismindeki trojan, banka bilgilerinizi çalıyor.

Android kullanıcılarının başlıca sorunlarının başında gelen trojan virüsü tekrardan ortaya çıktı. 3 adet uygulamada tespit edilen virüsleri barındıran uygulamaları telefonunuzdan silmezseniz çok geç kalabilirsiniz. Mobil sektörün gelişmesiyle birlikte kötü niyetli yazılımların sayısında ciddi bir artış yaşandı. Google Play Store'daki üç Android uygulamasında XploitSPY adlı bir trojan tespit edildi. Uzmanlar bu yazılımların vakit kaybetmeden yüklü cihazlardan kaldırılmasını öneriyor.

Google Play Store'da bulunan üç uygulama keşfedildi - 1. Resim

Sektörün önde gelen isimlerinden olan ESET firmasında bulunan araştırmacıların paylaştığı bilgilere göre Google Play Store'da 3 uygulamada virüs keşfedildi. PhoneArena'nın haberine göre bu yazılımın mesajlaşma görevi gören uygulamalara gizlendiği ve cihaza yüklendiğinde kişisel bilgileri ve banka uygulamalarına bile erişebildiği ifade ediliyor.

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Kaldırmanız gereken 3 uygulama:

  • Dink Messenger
  • Sim Info
  • Defcom

Yukarıdaki uygulamalar Google Play Store'dan kaldırılmış olsalar da önceden yüklenen cihazlar için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Eğer bu uygulamalardan birini telefonunuza veya tabletinize kurduysanız acilen kaldırıp hesaplarınızın şifrelerini değiştirmelisiniz.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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