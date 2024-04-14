Aladdin adlı kötü amaçlı yazılım, herhangi bir tıklama gerekmeden telefonunuzu casus cihaza dönüştürüyor!

Intellexa Alliance'in yeni ürünü olan "Aladdin" isimli yeni malware ile dünyadaki bütün akıllı cihazlar, kullanıcıların haberi olmadan cihazını casus cihaza dönüştürüyor.

"Aladdin" isimli yazılım, çevrimiçi reklamları kullanarak akıllı cihazlara fark edilmeden bulaşabiliyor. Bu teknolojinin arkasında ise devlet trojanı "Predator" olarak bilinen Intellexa Alliance şirketi bulunuyor. Aladdin'in çalışma şeklini Yunan gazetesi Inside Story ve İsrail gazetesi Haaretz değerlendirmeye aldıkları belgelerle ortaya koydu.

Malware'in kurulumu için kullanıcıdan tıklama yapılması gerekmiyor, yani sıfır tıklamalı bir saldırı söz konusu. Techinside'ın haberine göre cihaza bulaşma süreci, tarayıcının siteye özel olarak hazırlanmış reklamları yüklediği anda otomatik olarak gerçekleşiyor. Bu tür sistemler oldukça karmaşık olarak kabul edilse de reklam tabanlı casusluk saldırılarına karşı savunma stratejileri ise neredeyse hiç bilinmiyor.

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Intellexa şirketi eski İsrailli subay olan Tal Dilian ve güvenlik istihbarat sektöründen meslektaşları tarafından kuruldu. Şirket ağı, birden fazla ülkeye ve adaya yayılıyor. Yasal merkezleri ise İrlanda'da Thalestris adıyla faaliyet gösteriyor. Yan kuruluşları ise Yunanistan, İsviçre, Kıbrıs ve Britanya Virjin Adaları gibi ülkelerde bulunuyor.

Ortaya çıkan bir diğer belgede ise Intellexa’nın Orta Doğu’daki bir müşteriye “Aladdin”dan bahsedilmeden dört milyon euro değerinde kapsamlı bir casusluk paketi teklif ettiği görülüyor. Bu pakette 50 adede kadar enfeksiyon yer alıyor ve yaptırımlar nedeniyle muhtemelen ABD, Yunanistan ve İsrail telefon numaralarına yapılan saldırılar hariç tutuluyor.