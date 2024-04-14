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Haberler > Teknoloji > Popüler oyun etkinliği olan E3'ün tahtını alacak IGN Live haziran ayında oyun severlerle buluşacak!

Popüler oyun etkinliği olan E3'ün tahtını alacak IGN Live haziran ayında oyun severlerle buluşacak!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Popüler oyun etkinliği olan E3&#039;ün tahtını alacak IGN Live haziran ayında oyun severlerle buluşacak!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıllardır oyun sektörünün bir numarası olan E3 etkinliği 2023 yılı itibariyle yapılmayacağı duyurulmuştu. Oyun ve eğlence medya sitesi olan IGN, IGN Live adını verdikleri oyun etkinliğini duyurdu.

IGN Live'ın yüz yüze etkinliği Haziran 2024 Los Angeles'ta düzenlenecek. Etkinliğe katılım sağlayan hayranlar, demolar, fotoğraf stantları, özel ürünler, özel gösterimler, yiyecek kamyonları, canlı müzik ve çok daha fazlasını etkinliğe katılım sağlamaları durumunda karşılaşabilecekler. 

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Popüler oyun etkinliği olan E3'ün tahtını alacak IGN Live haziran ayında oyun severlerle buluşacak! - 1. Resim

Ayrıca katılanlar için "özel açıklamalar, fragmanlar, oynanış görüntüleri, paneller, röportajlar, IGN şovlarının bölümleri ve daha fazlası" dahil olmak üzere başka etkinliklere de katılım sağlayabilecekler. Etkinlikten görüntüler web sitesinden takip edilebilecek. 

Şu an etkinliğe hangi oyun yayıncılarının ve oyun yayıncılarının katılacağına dair bir açıklama yok. Ek olarak, canlı etkinlik biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı da bilinmiyor.

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Haziran ayında Microsoft, Xbox Game Showcase ve Ubisoft'da Ubisoft Forward etkinliğini düzenleyecek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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