Fallout oyuncularının beklediği The Fallout: London modu ertelendi!

The Fallout: London modu, Fallout 4'ün planlanan yeni nesil güncellemesi nedeniyle ertelendi.

The Fallout: Londra mod geliştiricilerinin iddialı olduğu bir proje. Kıyamet sonrası zamanlarda geçen Fallout serisinin "yeşil ve hoş bir diyar" olmayacak şekilde Fallout 4 oyununun geliştirilmiş bir revizyonu olacak. Baldur's Gate 3 seslendirme sanatçısı Neil Newbon'un da yer alacağı bu büyük proje. Fallout 4 için 25 Nisan'da bir geliştirme paketi yayınlanacak. Bu yayınlanacak yeni nesil güncellemesi nedeniyle geliştiriciler 23 Nisan'da yayınlanması planlanan modu ertelemek zorunda kaldılar.

Bethesda'nın yayınladığı oyunlara yeni nesil güncellemesi getirmesi oyuncuların alışkın olduğu bir durum. Yeni gelen güncellemeler kullanıcıların oyun içerisinde kullandığı modları bozar. Bu da mod yapımcıların çalışmalarını yeni yayınlanan dosyalarla uyumlu hale getirmek zorunda kaldığı anlamına gelir. The fallout: Londra proje lideri Dean Carter "Bu sürüm için elimizden geldiğince hararlı hale getirmek için ince ayarlar ve testler yapıyorduk. Yeni güncellemenin sadece 48 saat sonra yayınlanmasıyla birlikte, son dört yıllık çalışmalarımız basitçe bozulmaya başladı" açıklamasını yaptı.

PC Gamer'in haberine göre The Fallout: London, birçok Fallout 4 modu gibi Fallout 4 script extender modunu kullanıyor. Bu mod oyun içerisinde geliştirmeler ve değişiklikler yapabileceğiniz komut dosyalarına erişim sağlamanıza olanak sağlıyor. Yeni güncelleme yayınlandığında ilk bu modu bozacağı için bu modu kullanan bütün modlar çalışamaz hale gelecek. Mod geliştiricileri yeni güncelleme ile modu uyumlu hale getirdiklerinde The Fallout: London modu'nun çıkış tarihi belli olacak.

The Fallout: Londra modunun sorunları sadece bununla kalmıyor. Modun dosya boyutu 30-40GB civarında olduğu için mod geliştiricileri mod sitelerine yükleyemiyor. Devreye GOG oyun dağıtımcısı giriyor ve Dean Carter ile kendi sitelerinde yayınlamak için iletişime geçiyorlar.

"Fallout: Londra'yı mod sitelerinde çıkarmak için çok çalıştık ama ne yazık ki mod çok büyük. Neyse ki GOG devreye girdi ve görünüşe göre sorunu çözdü. GOG'daki teknik uzmanlarla bazı görüşmeler yaptık ve artık modu GOG'da, Steam'de ve hatta Bethesda2nın yeni nesil güncellemesi çıktığında belki de Epic Games'te modun sahibi olan herkes için kullanılabilir hale getirmek için uygun bir yolumuz var." açıklamasını yaptı.

DÜZELİR DÜZELTMEZ YAYINLAYACAĞIZ

Carter yaptığı açıklamada "Teknik açıdan, Fallout: London'u oynayabilmek için yeni potansiyel motor geliştirmeleri ve performans yükseltmeleriyle oynayabilmek harika bir şey. Bu motorun sınırlarını zorlayabiliyoruz, yeni nesil güncelleme yayınlandığında motoru daha fazla zorlayabileceğimiz anlamına geliyor, bu yüzden harika çevre düzenlemeleri iyileştirmelerini moda aktaracağız."

Carter, ekibin artık Fallout: London için belirli bir çıkış tarihi sözü veremeyeceğini belirterek açıklamalarını bitiriyor.