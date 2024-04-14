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Haberler > Teknoloji > Dünyada ilk kez havadan havaya füze atabilen füze Türk SİHA’ları ile test ediliyor!

Dünyada ilk kez havadan havaya füze atabilen füze Türk SİHA’ları ile test ediliyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyada ilk kez havadan havaya füze atabilen füze Türk SİHA’ları ile test ediliyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk SİHA'larına uçuş sırasında füze atım kabiliyeti kazandırmak için Roketsan ve BAYKAR çalışmalarını sürdürüyor. SUNGUR Hava Füzesi'nin son hali görüntülendi.

Türk silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) hava hava angajmanı kabiliyeti kazandırması için BAYKAR ve Roketsan çalışmalarına son sürat devam ediyor. TSK envanterinde bulunan SUNGUR Omuzdan Atılan Hava Savunma Sistemi (MANPADS) üzerinden geliştirilen SUNGUR Hava Hava Füzesi, kapsamda AKINCI TİHA ile Bayraktar TB2' SİHA'ya entegre edilecek. 

Dünyada ilk kez havadan havaya füze atabilen füze Türk SİHA’ları ile test ediliyor! - 1. Resim

BAYKAR ile Roketsan arasında imzalanan anlaşma sonrası tasarlanmaya başlanan SUNGUR Hava Hava Füzesi için Bayraktar TB2 SİHA'ya özel bir alan tasarlanıyor. Roketsan halihazırda kullandığı karadan havaya atılan SUNGUR'un havadan havaya atılması için çeşitli denemelerde bulunuyor.

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SUNGUR Hava Hava Füzesi ile salan ünitesine ait yayınlanan yeni görsel, SavunmaSanayiST tarafından Katar'da gerçekleştirilen DIMDEX Fuarı sırasında elde edildi. SUNGUR Hava Hava Füzesi sayesinde Türkiye'nin dünyada muharebe sahasında havadan havaya füze kullanan ilk SİHA'ları envanterine katması hedefleniyor. Daha önce ABD tarafından Reaper SİHA'ya entegre edilen AIM-9 Hava Hava Füzesi ile testler gerçekleştirilmiş fakat bu faaliyetler nihai sonuca ulaşamamıştı.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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