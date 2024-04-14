Google Play, biyometrik doğrulama ile satın alma güvenliğini güçlendiriyor

Google Play, güvenliği artırmayı ve satın alma deneyimini kolaylaştırmak için doğrulama sistemine kullanıcı dostu bir güncelleme getiriyor.

Bu ek koruma katmanı, yetkisiz işlemlerin önüne geçmeyi hedeflerken, hesabınızı paylaştığınız cihazların ve yanlışlıkla satın alma işlemlerinden endişe duyan kullanıcıların gönlünü rahatlatacak bir güncelleme olacak.

Daha önce satın alma işlemini gerçekleştirmek için her işlemde şifrenizi girmeniz gerekmekteydi. Bu yöntemin artıları olsa da eksileri de mevcuttu. Yakında kullanıcıların kullanımına sunulacak güncelleme, parmak izi veya yüz tanıma kilidi gibi biyometrik doğrulamayı kullanarak şifre ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

iPhone kullanıcılarının yıllardır kullandığı bu sistem Andorid cihaz kullanıcılarına da yakın zamanda gelecek. Bu görünüşte ufak bir değişiklik gibi görünse de aslında oldukça faydalı. Doğrulama sürecini basitleştirerek kullanıcıların kolaylıkla bu yöntemi kullanmalarına olanak sağlar. Gizchina'nın aktardığı bilgilere göre özellikle şifrelere güvenen veya Google hesabı şifrelerini hatırlamakta zorluk yaşayan insanlar için oldukça avantajlı olacak.

Bu güncellemenin yalnızca Google Play'in faturalandırma sistemi için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Kullandığınız uygulama içerisinden satın alma işlemini gerçekleştiremezsiniz.

Satın alma doğrulamasını biyometrik kimlik doğrulamayla etkinleştirmek oldukça basit bir yöntemdir. Google Play uygulaması içerisinden Profil seçeneğine tıkladıktan sonra "Satın Alma Doğrulaması" seçeneğine tıklayın. Ardından ""Biyometrik Doğrulama" özelliğini aktifleştirdikten sonra bu özelliği kullanabileceksiniz. Unutmamakta fayda var bu özellik sadece kullandığınız cihaz için geçerlidir. Hesabınızın açık olduğu farklı cihazlarda bu özelliği kullanamazsınız.

Satın alma doğrulamasını etkinleştirdiğinizde, uygulamalar, kitaplar, filmler ve uygulama içi işlemler de dahil olmak üzere tüm Google Play satın alma işlemlerini parmak izi veya yüz tanıma kilidiyle onaylamanız gerekecektir.