Bill Gates, yapay zeka çağında yapılabilecek meslek gruplarını açıkladı!

Windows'un kurucu ortaklarından olan Bill Gates, web sitesinde yazdığı makalede yapay zekanın hemen hemen her yerde insanlığı geçeceğini düşünüyor.

Bill Gates, teknoloji çağının en önde gelen isimlerinden birisi. Söylediği her şey, bu alanda uzman kişiler tarafından dikkat ediliyor ve önemseniyor. Bu nedenle yapay zeka hakkında yaptığı açıklamalar ve söylediği her cümle etkisini hemen gösteriyor. Gates, yapay zekanın hakim olduğu yakın bir gelecek düşünüyor. Bu teknolojiden "sağ kalacak" birkaç iş olacağına inanıyor.

En azından, son aylarda yapay zeka araçlarına dikkat çeken Gates, hem faydalarını hem de zararlarını analiz ettiği bir blog yazısı yayınladı.

Yazdığı yazıda yapay zekanın birçok işte insanların yerini alacağını ve işten çıkarmaların hızla artacağını düşünüyor. Uluslararası Para Fonu zaten 2025 yılına kadar işlerin %60'ının yapay zekadan etkileneceğini öngörmüştü.

Windows'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekaya direnecek meslek gruplarını şu şekilde sıraladı:

Enerji

Biyoloji

Yapay Zeka Tasarımcıları

Bu meslek gruplarından birinde çalışıyorsanız gelecekte hiçbir riskiniz olmayacak. Fakat farklı bir meslek grubunda çalışıyorsanız bu meslek gruplarına yönelmeyi düşünebilirsiniz. Gates, insan doğası gereği bu üç meslek grubunu yapay zekanın dolduramayacağını düşünüyor.