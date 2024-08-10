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Hollywood ünlüleri işsiz kalacak! Meta'dan yeni proje

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hollywood ünlüleri işsiz kalacak! Meta&#039;dan yeni proje

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta, yapay zeka uygulamasına Hollywood ünlülerinin seslerini eklemek istiyor.

Teknoloji devi Meta, yeni yapay zeka projesi MetaAI için ünlü isimlerin seslerini kullanmayı planlıyor. Yeni proje özellikle müzisyenler arasında geçim kaynaklarının tehlikeye girmesi konusunda endişelere yol açıyor. Ancak Meta, bu kaygılara cevap olarak bir çözüm sunmayı hedefliyor. Son raporlara göre şirket, yapay zeka destekli dijital asistanında ünlülerin seslerini kullanmak için milyonlarca dolar ödeme yapıyor.

Hollywood ünlüleri işsiz kalacak! Meta'dan yeni proje - 1. Resim

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİYLE ANLAŞMA YAPILIYOR

Meta’nın planlarına aşina olan kaynaklara göre, şirket MetaAI adlı dijital asistana seslerini eklemek için Awkwafina, Judi Dench ve diğer ünlü isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Komedyen Keegan-Michael Key de bu görüşmelere katıldığı ve diğer ünlü isimlerin de Meta ile görüşmelerde bulunduğu, ancak isimlerinin gizli tutulduğu belirtiliyor.

Wccftech'in haberine göre, Hollywood’un yetenek ajansları, ünlülerle bir toplantı düzenlemek için Meta ile görüşmeler yapıyor, ancak bu ünlülerin ne kadar kazanç sağlayacağı henüz netleşmiyor. Anlaşmaya varılması durumunda, milyonlarca dolarlık bir ödeme yapılması bekleniyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zeka harcamalarının büyük ölçüde arttığını ve toplam maliyetlerin 37 milyar dolara ulaştığını açıklıyor. Bu rakam, 2024 yılının başında 30 milyar dolar seviyesindeydi ve bu artış, şirketin yapay zeka alanındaki kararlılığını gösteriyor.

EYLÜL SONUNDA TANITILABİLİR

Meta, ünlülerin seslerini MetaAI’ın soruları cevaplaması ve kullanıcılara daha etkileşimli bir deneyim sunması için kullanmayı amaçlıyor. Bu seslerin kullanımına yönelik yapılan anlaşmalar, belirli bir süre için geçerli olacak ve süresi dolduğunda yenilenebilir veya sona erebilir. Ünlüler, ses haklarını süresiz olarak devretmiyor. Bu anlaşmaların, Eylül sonunda başlayacak Connect teknoloji konferansı için tamamlanması ve konferansta şirketin yeni yapay zeka destekli ürünlerinin tanıtılması bekleniyor.

Geçen yılki Connect teknoloji konferansında Meta, Snoop Dogg, MrBeast ve Tom Brady’nin benzerliklerini taşıyan dijital sohbet botlarını tanıtmıştı. Ancak bu özellik, beklenen ilgiyi görmediği için şirket, geçen ay bu özelliği sonlandırıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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