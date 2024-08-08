Hüseyin Yayman'dan META'ya 'çifte standardı kaldır' çağrısı! Milletvekilleri Instagram ve Roblox için toplanacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Instagram ve Roblox'a getirilen erişim engelleri hakkında konuştu. Türkiye'ye karşı çifte standart uygulandığını belirten Yayman, Milletvekillerinin gelecek hafta toplanacağını söyledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TGRT canlı yayınında Instagram ve Roblox'a getirilen erişim engeli hakkında açıklamalarda bulundu.

INSTAGRAM VE ROBLOX'TAKİ TEHLİKE NE?

Yayman, Sosyal medya mecralarının sanal kumar, çocuk tacizi ve pedofilinin adresi haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin kanunlarına uyulması gerektiğini belirten Yayman, "TikTok ile ilgili paylaşımlar, Instagram ve Roblox’la ilgili tartışmalar gündeme geldi. Biz hükümet olarak sansüre ve erişim yasağına karşıyız. Sonuna kadar özgürlükleri savunuyoruz. Fakat onların kuralları varsa, Türkiye’nin de hukuk devleti olduğunu hatırlatmak gerekir." dedi.

Alınan kararların sadece 'erişim engeli' olarak görülmemesi gerektiğini belirten Yayman, "Özgürlük güvenlik dengesini doğru yerleştirmemiz lazım. Instagram’la ilgili tartışmalar var ama burada erişim engelini aşan konular var. Dijital mecralar yargısız infazın yapıldığı, sanal kumarın, çocuğa tacizin, pedofilinin, ırkçılığın yaşandığı yerler haline geldi." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE INSTAGRAM İLE ANLAŞABİLECEK Mİ?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Herkes eğri otursun, doğru konuşsun. TikTok’ta yapılan paylaşımlardan memnun muyuz? Instagram hepimizin, yemek, kedi, tatil paylaşımları yaptığı yerdi. 60 milyon kullanıcısı olan Instagram Türkiye’den çok ciddi paralar kazanıyor. Türkiye, dünyada 4. sırada." ifadelerine yer verdi.

META'nın Türklye'ye uyguladığı çifte standarda son vermesi gerektiğini söyleyen Yayman, "Mesele Instagram meselesi değildir. Siz terör örgütlerinin paylaşımlarını destekliyorsunuz, yayınlıyorsunuz. İsmail Heniyye ya da başka bir konu olabilir, hiçbir gerekçe göstermeden yasaklamalar yapıyorlar. BTK’nın kararını destekliyorum. Biz onları 3 kere çağırdık ve konuştuk. Her seferinde Türkiye’nin kurallarına uyacaklarını söylediler ama uymadılar. Çifte standarta son vermeliler." dedi.

Milletvekillerinin gelecek hafta içinde toplanacağını söyleyen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı.

"Salı günü komisyonu toplama çabasındayız. Ne META ne de BTK yetkililerini çağırmayacağız. Sadece vekillerimizi çağıracağız."