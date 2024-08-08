Erişim yasağından sonra Roblox'tan ilk açıklama geldi! 'Yasalara ve düzenlemelere saygı duyuyoruz'

"Çocukların istismarına neden olacak içerikler" barındırması nedeniyle engellenen Roblox'un sözcüsü açıklama yaptı. Oyun platformunun faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasalara ve kurallara saygı duyduklarını belirten sözcü, kullanıcılarına yeniden hizmet sunmak için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Türkiye'de 9 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen oyun platformu Roblox "çocukların istismarına neden olacak içerikler" barındırması sebebiyle erişime engellendi. Eşcinsellik, LGBT ve yasadışı kumar propagandasının yapıldığı oyun platformu çocuklar için tehlike saçıyordu.

YASAK SONRASI İLK AÇIKLAMA GELDİ

Roblox sözcüsü Eurogamer'a yaptığı açıklamada, "Roblox'u kullanıcılarımız, özellikle de en gençleri için en güvenli çevrimiçi platformlardan biri haline getirmek için yaklaşık 20 yıl harcadık ve kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor" dedi.

"Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara ve düzenlemelere saygı duyuyoruz ve yerel yasa koyucuların çocuklara olan bağlılığını paylaşıyoruz. Roblox'un mümkün olan en kısa sürede Türkiye'de tekrar çevrimiçi olmasını sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."