Instagram ve YouTube'un gizli anlaşması ortaya çıktı! 18 yaş altı çocuklara özel reklamlar gösteriyorlar

Google ve Meta'nın sahibi olduğu Instagram ve YouTube'da 18 yaş altı çocuklara özel reklam politikası olduğu açığa çıktı. Uyguladıkları reklam politikalarıyla henüz reşit olmamış çocuklara cinsiyetçi reklamlar çıkartan şirketler durum fark edilince planlarından vazgeçti.

YouTube'da canlı yayın yapan konsol ve oyun satıcısına her gün sahte ihbarlar yapılıyor!

YouTube'da canlı yayın yapan konsol ve oyun satıcısına her gün sahte ihbarlar yapılıyor!

Sosyal medya platformlarında karşımıza çıkan reklamlar artık kullanıcıları bezdirmiş durumda. Son zamanlarda platformların reklam politikasından şikayetçi olan kullanıcılar artık bu durumu şirketlere mail atarak bildiriyor ve geri dönüş bekliyorlar.

Google'ın sahibi olduğu YouTube, 2021 yılında 18 yaşının altındaki kişilere reklam çıkarmayı yasaklamıştı. Ancak şirket son zamanlarda yayınladığı kuralı çiğnemiş gibi görünüyor.

Bir reklam devi, Google ve Meta'nın 18 yaş altı çocuklara ilişkin reklam politikasını ortaya çıkardı. Çinli TikTok'un yaptığı sosyal medya atağına karşılık vermek isteyen ve reklam gelirlerinde önemli bir düşüş yaşayan şirketler çözümü kendi kurallarını çiğnemekte buldu.

Son zamanlarda 18 yaşını henüz doldurmamış kişilere cinsiyetçi reklamlar göstererek YouTube ve Instagram'da vakit geçiren kişilerin kültürel ve dini yapısını bozmayı hedeflediği iddia edildi.

Konu ile ilgili Google şu açıklamayı yaptı: