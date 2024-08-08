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Haberler > Teknoloji > Instagram ve YouTube'un gizli anlaşması ortaya çıktı! 18 yaş altı çocuklara özel reklamlar gösteriyorlar

Instagram ve YouTube'un gizli anlaşması ortaya çıktı! 18 yaş altı çocuklara özel reklamlar gösteriyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Instagram ve YouTube&#039;un gizli anlaşması ortaya çıktı! 18 yaş altı çocuklara özel reklamlar gösteriyorlar

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google ve Meta'nın sahibi olduğu Instagram ve YouTube'da 18 yaş altı çocuklara özel reklam politikası olduğu açığa çıktı. Uyguladıkları reklam politikalarıyla henüz reşit olmamış çocuklara cinsiyetçi reklamlar çıkartan şirketler durum fark edilince planlarından vazgeçti.

Sosyal medya platformlarında karşımıza çıkan reklamlar artık kullanıcıları bezdirmiş durumda. Son zamanlarda platformların reklam politikasından şikayetçi olan kullanıcılar artık bu durumu şirketlere mail atarak bildiriyor ve geri dönüş bekliyorlar.

Google'ın sahibi olduğu YouTube, 2021 yılında 18 yaşının altındaki kişilere reklam çıkarmayı yasaklamıştı. Ancak şirket son zamanlarda yayınladığı kuralı çiğnemiş gibi görünüyor.

Instagram ve YouTube'un gizli anlaşması ortaya çıktı! 18 yaş altı çocuklara özel reklamlar gösteriyorlar - 1. Resim

Bir reklam devi, Google ve Meta'nın 18 yaş altı çocuklara ilişkin reklam politikasını ortaya çıkardı. Çinli TikTok'un yaptığı sosyal medya atağına karşılık vermek isteyen ve reklam gelirlerinde önemli bir düşüş yaşayan şirketler çözümü kendi kurallarını çiğnemekte buldu.

Son zamanlarda 18 yaşını henüz doldurmamış kişilere cinsiyetçi reklamlar göstererek YouTube ve Instagram'da vakit geçiren kişilerin kültürel ve dini yapısını bozmayı hedeflediği iddia edildi.

Konu ile ilgili Google şu açıklamayı yaptı: 

“Reklamların 18 yaş altındaki kişilere özel olarak yapılmasını yasaklıyoruz…Ayrıca satış temsilcilerine, reklam verenlerin veya ajansların politikalarımızı aşmaya çalışan kampanyalar yürütmesine yardımcı olmamaları gerektiğini pekiştirmek için ek önlemler alacağız.”

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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