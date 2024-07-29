YouTube'da canlı yayın yapan konsol ve oyun satıcısına her gün sahte ihbarlar yapılıyor!

YouTube'da "Konsol Oyun" kanalıyla tanınan Taner Işıldak'ın mağazasına canlı yayın sırasında yapılan sahte silahlı saldırı ihbarı sonucunda çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ardından yangın ihbarı yapıldı ve Işıldak 112 ile görüşme gerçekleştirdi. Telefonu kapattıktan sonra mağazanın önüne sahte yemek siparişi gönderildi.

YASİN GÖRKEM ERDURAN'IN HABERİ — İlk olarak, Taner Işıldak’ın canlı yayın yaptığı sırada Konsol Oyun mağazasına "silahlı saldırı ve yaralılar" olduğuna dair bir ihbar yapıldı.

Bu ihbarın ardından kısa süre içinde mağazaya çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, olay yerine geldiklerinde herhangi bir tehlike olmadığını anladılar, ancak bu süreçte yaşanan panik ve kargaşa mağaza içerisinde bulunan müşterileri endişelendirdi.

"AMBULANS GÖNDERMEMİŞSİNİZDİR"

Mağazasında müşterilerle ilgilenen Işıldak, kapıda ambulansı fark ettiğinde " Ambulans mı geldi hayırdır inşallah? Arkadaşlar bazen yapabiliyorlar, Ambulans göndermemişlerdir inşallah" dedi.

Son günlerde enteresan olayların başına geldiğini belirten Işıldak " Kötü bir şaka bir daha olmaz diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konsol Oyun mağazasının önüne iki adet ambulans ve polis ekiplerinin gelmesinin ardından, polislerle görüşen dükkan sahibi Taner Işıldak " İşlem yapılacakmış, polisi bir numara aramış "silahlı çatışma ve yaralanma" var iki ambulans ve dört-beş tane polis arabası şu an burada. Başka bir yerde yaralı varsa, olay varsa başkasının hakkına ne kadar günaha girdiğini anlaman lazım. Şu an başka bir yerde ki olaya gidemediler, ambulanslar gitmesi gereken yere gidemedi, belki başkası şu anda hayatını kaybetmek üzere, belki polisler gitmesi gereken yere gidemediler sen bir sürü kişinin hakkını yiyorsun yazık günah" şeklinde açıklamada bulundu.

ANNESİ KOŞARAK DÜKKANA GELDİ

Işıldak, Olay yerine en az 10-15 adet polis ekibinin geldiğini ve gelecekte gerçekten bir olay yaşandığında polis ve ambulans ekiplerinin gelmeme ihtimali olduğunu belirtti.

Annesinin, ambulans ve polis araçlarını gördükten sonra mağazaya geldiğini ve Işıldak'ın annesinin sağlık sorunu yaşaması durumunda sorumlunun kim olacağını merak ettiğini açıkladı.

ÖNCE YANGIN İHBARI SONRA ÖDENMEMİŞ YEMEK SİPARİŞİ

Silahlı saldırı ihbarının ardından, yaklaşık 30 dakika sonra mağazaya bu sefer de sahte bir yangın ihbarı yapıldı.

Işıldak, "112'den aradılar yangın ihbarı yapılmış. Benim numaramı vermişler saat 19.18" dedi. Canlı yayın sırasında şikayetçi olacağını belirtirken bu sefer de mağazasının önüne kurye geldi. Kuryenin "Tamer İ, siz misiniz" sorusu üzerine:

"Ben sipariş vermedim, Tamer Işıldak benim yayını izleyen bir izleyici göndermiştir YouTube'dan canlı yayındayım şu anda, ödemesini karşı taraf mı yapmış, benim mi yapmam lazım?" diyerek kurye ile konuştu.

800 TL'LİK SAHTE YEMEK SİPARİŞİ

Kurye yemek siparişini kontrol etmesinin ardından ödemenin Işıldak tarafından yapılacağı anlaşıldı. Yemek siparişini mağazaya gönderen kişiden şikayetçi olmak isteyen Işıldak "Birisi yemek uygulaması üzerinden 800 TL'lik sipariş göndermiş. Ben bunu avukatıma şikayet etmek istiyorum" dedi.

1 aydır bu ihbarların ve ödenmemiş yemek siparişlerinin devam ettiğini açıklayan Taner Işıldak, bu olayları gerçekleştiren kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti.