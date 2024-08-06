Ünlü YouTuber yarışmacılarını aç bıraktı! MrBeast'in yeni programı olay oldu

YouTube'da 308 milyon aboneye sahip MrBeast kanalının sahibi 26 yaşındaki Jimmy Donaldson, şu anda dünyada en çok aboneye sahip YouTube kanalı. MrBeast'in yeni yarışma programı Beast Games'e katılan yarışmacılar, yeterli gıda ve tıbbi ekipman bulundurulmadığından şikayetçiler.

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Ünlü YouTuber'ın düzenlediği yeni yarışma programına katılan yarışmacılar, program boyunca küçük porsiyonlarda yemek verildiğini, prodüksiyon ve çekim ekibinin yarışmacıların yardım taleplerine cevap vermediği iddia edildi.

Independent'ın haberine göre Mr Beast, Mart ayında Amazon MGM Studios ile işbirliği içerisinde yeni programı Beast Games'in duyurusunu gerçekleştirmişti. Yarışmayı kazanan katılımcıya 5 milyon dolarlık ödül vaat eden yarışma, dijital yayın ve televizyon tarihindeki en yüksek ödül olarak kabul ediliyor.

Yarışmaya milyonlarca kişi katılmak için başvuruda bulundu ve 2 bin kişi Nevada'da bulunan Allegiant Stadyumu'nda yarışmak için seçildi.

YARIŞMACILAR RİSKLERDEN HABERDARDI

Yarışmaya katılan kişiler, MrBeast'in daha önce yayınladığı videoların farkındaydı ve yarışmayı kazanmak için ne gibi zorluklarla karşılaşacaklarını biliyorlardı. Ayrıca, "faaliyetlerin yorgunluk, dehidrasyon, aşırı efor, yanıklar ve sıcak çarpması gibi ciddi bedensel yaralanmalara neden olabileceğini" kabul eden sorumluluk feragatnameleri imzaladılar.

Bir yarışmacı, imzaladığı sözleşme nedeniyle isminin gizli kalması şartıyla The New York Times'a açıklamalarda bulundu.

"Program için kayıt yaptırdık ama yemek yememek, su içmemek ya da insan gibi muamele görmemek için değil," dedi.

GÜNDE İKİ ÖĞÜN YEMEK

MrBeast'in sözcüsü yarışmacılara günde üç öğün yemek verildiğini açıkladı. Fakat, yarışmaya katılan kişiler bir öğünün küçük bir porsiyon soğuk yulaf ezmesi, birkaç çiğ sebze ve yumurtadan oluştuğunu belirtirken günde iki kez verildiğini iddia ettiler.

Bir yarışmacı, "Bize korkunç davranıldı,2 bin yarışmacının katıldığı bu yarışmayı düzenlediler. Bunu doğru bir şekilde idare etmek için büyük bir ekibe ihtiyaçları olduğunu bilmeleri gerekirdi." dedi.

PERSONELLER YARDIMCI OLMADILAR

Bazı yarışmacılar, tıbbi bakım, yemek ve hijyen konularında yardım almak için prodüksiyon çalışanlarına başvurduklarını, ancak personelin yardımcı olmadığını ve dağınık göründüğünü söyledi.

MrBeast'in gündem olan videosu şu anda YouTube'da henüz yayınlanmadı.