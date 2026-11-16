Huawei, yeni katlanabilir telefonu Mate X8’i hem açık hem de kapalı halde gösterdi. Arka yüzde dairesel kamera modülü ve dokulu kaplama öne çıkarken, sızıntılar yeni modelin 8,15 inçlik iç ekran ve Kirin 9050 Pro işlemciyle gelebileceğine işaret ediyor.

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Huawei’nin tüketici ürünleri biriminin başındaki Richard Yu, Mate X serisinin sekizinci yılı için yayımladığı videonun sonunda yeni telefonu gösterdi. Mate X8, kitap gibi içe doğru katlanan gövde yapısını koruyor. Telefon kapalıyken büyük ekran iki gövde parçasının arasında kalıyor ve ön yüzdeki kapak ekranı kullanılabiliyor.

ARKA YÜZDE DAİRESEL TASARIMA DÖNÜŞ

Mate X7’deki köşeli kamera çerçevesinin yerini bu kez belirgin bir dairesel halka alıyor. Videoda görülen açık mor modelde bu halka, dokulu arka kapak ve açık renkli çerçeveyle bir araya geliyor. Kamera grubunun yerleşimi de görüntülerde seçiliyor. Yu, ekran, kamera ve performans alanlarında yenilikler olacağını söyledi. Huawei, telefonun kalınlığını veya kameraların teknik özelliklerini henüz paylaşmadı.

Huawei Mate X8 ilk kez ortaya çıktı: Yuvarlak kamera adası geri dönüyor

İÇ EKRAN 8,15 İNÇE ÇIKABİLİR

İddialara göre Mate X8’in kapak ekranı yaklaşık 6,5 inç, katlanabilir iç ekranı ise 8,15 inç olacak. Huawei’nin Türkiye’de de sattığı Mate X7’de bu ölçüler sırasıyla 6,49 ve 8 inç. Rakamlar doğrulanırsa kapak ekranı hemen hemen aynı boyutta kalırken, telefon açıldığında biraz daha geniş bir ekran alanı sunacak. İç panelde katlanmaya uygun ultra ince camın da kullanılabileceği öne sürülüyor.

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İşlemci için adı geçen Kirin 9050 Pro, Huawei’nin Mate 90 Pro Max’in bazı sürümlerinde kullandığı yonga. Mate X7’nin Çin sürümünde ise Kirin 9030 Pro bulunuyor. Bellek tarafında standart Mate X8’in 12 GB RAM ve 256 ya da 512 GB depolamayla, koleksiyon sürümünün ise 16 GB RAM ve 512 GB ya da 1 TB depolamayla gelebileceği belirtiliyor.

Huawei Mate X8 ilk kez ortaya çıktı: Yuvarlak kamera adası geri dönüyor

KOLEKSİYON SÜRÜMÜNE HARİCİ KAMERA İDDİASI

Çin basınında yer alan bir başka iddia, koleksiyon sürümünün telefona takılabilen Ruiying Z10 kamera modülünü destekleyebileceği yönünde. Huawei, bu aksesuarın Mate X8 ile uyumluluğunu henüz duyurmadı.

Modelin Çin’deki tanıtım için 24 Kasım tarihi konuşuluyor. Önceki model Mate X7, Türkiye’de 16 GB RAM ve 512 GB hafıza ise 179.999 TL’den satılıyor. Mate X8’in Türkiye takvimi ise henüz açıklanmadı.

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