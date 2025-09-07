IFA kapılarını ziyaretçilere açtı! Ruh sağlığını izleyecek

ÖMER TEMÜR - Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı (IFA 2025) Berlin’de kapılarını ziyaretçilere açtı. Vestel, bu yıl 33. defa katıldığı fuarda yaklaşık 460 ürünle dünya vitrinine çıktı.

IFA’da akıllı yaşam vizyonunu, yapay zekâ destekli IoT çözümleriyle ziyaretçilere tanıtan Vestel’in yurt içinde ‘Vestel Akıllı Yaşam’, yurt dışında ‘VeeZy’ uygulamalarıyla entegre çalışan yeni teknolojileriyle kullanıcılar evlerini daha verimli, konforlu ve sürdürülebilir şekilde yönetebiliyor. Fuarda sergilenen AICON klima, kullanıcı alışkanlıklarına göre zaman, konum ve enerji tasarrufu odaklı öneriler sunarken; Intellicare Afterwash teknolojisi, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi arasında iletişim kurarak en uygun programı otomatik öneriyor.

SORUNLARI ANINDA İLETEBİLİYOR

Download & Use - WashWizard ile kullanıcılar hem hazır programları indirebiliyor hem de sıcaklık, süre ve kirlilik seviyesine göre kendi programlarını oluşturabiliyor. Dishcare Assistant bulaşık makinesi programlarını, bulaşık türüne ve süreye göre optimize ederken; IntelliShelf buzdolabındaki gıdaların tazeliğini takip ederek gıda israfını önlemeye yardımcı oluyor. Product Support özelliği, kullanıcıların mobil uygulama üzerinden cihazlarıyla ilgili sorunları anında iletebilmelerini sağlıyor.

Şirket fuarda sağlık teknolojilerine özel bir alan da ayırdı. Noira Band & Meditis App, üst kola takılan sensörü ve mobil uygulamasıyla ruh sağlığı ve günlük sağlık verilerinin takibini sağlıyor. 2026’da satışa çıkması planlanan ürün, NP Brain Hospital ve Utrecht Medical Center iş birliğiyle geliştirildi. iQardi klinik sınıf doğrulukta EKG ölçümü, solunum ve aktivite takibi gibi çok parametreli izleme özellikleriyle kalp sağlığında yeni bir standart sunuyor.

BAKANLIK, TSK, EMNİYET BİRİMLERİ...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet birimleri için geliştirilen Noira Tactical Fit ise askerler ve arama-kurtarma ekiplerinin anlık sağlık, konum ve durumumu takip ediyor. Aşıların güvenle saklanmasını garanti eden Aşı Dolabı Takip Sistemi (ATS), gerçek zamanlı sıcaklık izleme ve uyarı mekanizmasıyla Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda aktif kullanılıyor. Soğuk Zincir Takip Sistemi (SZTS) ise ilaç ve aşı lojistiğinde 7/24 sıcaklık ve nem takibi yaparak ürünlerin güvenli taşınmasını sağlıyor.

GSM ve LoRa dâhil farklı bağlantı seçenekleri sunan sistem, bugün Türkiye’de 25 bin noktada aktif ve yılda 16 milyar doz aşının takibini mümkün kılıyor.

ABD'DE 5 KAT BÜYÜYECEK

Fuarda açıklamalarda bulunan Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu, 160’dan fazla ülkeye 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını ve son 27 yıldır sektörünün ihracat lideri olduklarını kaydetti. Gençoğlu, şirketin İsveç merkezli Cylinda AB’yi satın alarak İskandinavya’da büyümesini hızlandırdığını, ABD’de ise yakın coğrafyadan tedarik stratejisiyle güçlü bir konum hedeflediklerini söyledi. Gençoğlu, “2026’da Amerika pazarında güçlü büyüme, 2028’de ise ihracatımızı beş kat artırmayı planlıyoruz” dedi.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, akıllı TV platformu VIDAA ile stratejik ortaklığın ardından ABD’de lider konumdaki Roku ile yapılan anlaşmanın şirketin ABD’deki büyüme yolculuğuna önemli katkı sağlayacağını söyledi.

MERDİVEN ÇIKABİLEN SÜPÜRGE

Dreame Technology, IFA 2025’te dünyanın ilk merdiven çıkabilen robot süpürgesinden yapay zekâ destekli robotik çim biçme makinelerine kadar farklı kategorilerden ürünlerini tanıttı. Dreame Cyber X, Bionic QuadTrack merdiven çıkma sistemi sayesinde 25 cm yüksekliğe kadar basamakları 0,2 m/sn hızla tırmanabiliyor, ardından otomatik olarak bırakılarak temizliğe başlıyor. İşini bitirdiğinde aynı şekilde geri dönüyor. Böylece kullanıcılar, robotu manuel bir müdahale ile taşımaya gerek duymuyor.

HORLAMA SESİNİ ARTIK DUYMAYACAKSINIZ

Eufy ve Soundcore markaları ile fuarda yerini alan Anker, yapay zekâ ve robotik teknolojilerle güçlendirilmiş ürünlerini görücüye çıkardı. eufyMake UV Printer E1, dünyanın ilk kişisel 3D dokulu UV yazıcısı olarak öne çıkarken eufy Marswalker süpürgeler merdiven çıkabiliyor. Kıyafete klipslenebilen madenî para büyüklüğündeki cihaz, konuşmaları %97 doğrulukla 100’den fazla dilde yazıya dökerken, dünyanın ilk akıllı ANC uyku kulaklığı Sleep A30, horlama ve diğer uyku bozucu sesleri beyin dalgası sesleriyle engelliyor.