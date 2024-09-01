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Haberler > Teknoloji > İlk mühimmatlı uçuş gerçekleşti! TUSAŞ, ANKA III'ün videosunu yayınladı...

İlk mühimmatlı uçuş gerçekleşti! TUSAŞ, ANKA III'ün videosunu yayınladı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün ilk mühimmatlı uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. TUSAŞ, bu önemli anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

TUSAŞ tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

İlk mühimmatlı uçuş gerçekleşti! TUSAŞ, ANKA III'ün videosunu yayınladı... - 1. Resim

ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor.

İlk mühimmatlı uçuş gerçekleşti! TUSAŞ, ANKA III'ün videosunu yayınladı... - 2. Resim

Savunma sanayimiz, yerli ve milli teknolojimizin gücüyle, yarınlara hızla ilerliyor. Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için iz bırakmaya devam.”

İlk mühimmatlı uçuş gerçekleşti! TUSAŞ, ANKA III'ün videosunu yayınladı... - 3. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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