TUSAŞ'tan heyecanlandıran KAAN ve GÖKBEY açıklaması! İlk teslimat ve uçuş için tarih verildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Fatih Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN ve yerli helikopter GÖKBEY’in test ve geliştirme süreçleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Demiroğlu, KAAN’ın ilk teslimatın 2028'de yapılması ve ilk uçuşunun 2025 yılı içerisinde gerçekleştirmesi planlanıyor.

Demiroğlu, KAAN'ın ilk inşa edildiği haliyle uçması amaçlanmadığını ancak uçabilmesi için birçok değişiklik yapıldığını ifade etti. Şu anda uçabilen Prototip 0'ın ileride aktif olarak kullanılmayacağını belirten Demiroğlu, sonraki iki prototipin çok daha fazla havada kalacağını vurguladı.

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ise milli muharip uçak KAAN’ın seri üretimi için ikincil prototip çalışmalarına başlandığını ve güçlü bir tedarik zinciri oluşturulması gerektiğini belirtti.

P1 PROTOTİPİ VE GELECEK PLANLARI

2024 yılında başlatılan P1 prototipinin, 2025 yılında iniş takımlarının üzerine alınması bekleniyor. Bu kapsamda, P1 prototipinin ilk uçuşunu 2025 yılı içerisinde gerçekleştirmesi planlanıyor. TUSAŞ yetkilileri, sekiz prototipe kadar üretim yapılacağını ve P1 prototipinin iniş takımları üzerine alınmasının KAAN projesinde önemli bir kilometre taşı olacağını belirtti.

GÖKBEY'İN BAŞARISI

Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri GÖKBEY, İngiltere'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Fatih Demiroğlu, CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile yaptığı röportajda, GÖKBEY’in milli motorla uçtuğunu ve Türkiye’nin yerli üretimdeki yetkinliğini gösterdiğini belirterek "Biz şunu gösterdik Türkiye'de; biz istersek beraber çalıştığımız zaman herhangi bir şeyi yaparız ve bunu yaptık. HÜRJET uçtu, arkasından GÖKBEY milli motorla uçtu. Arkasından ATAK-2 uçtu. Daha sonra sene sonuna doğru ANKA-3 uçtu ve KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı. Gelişmiş ülkelerden de ilgi var." dedi.

HÜRJET VE DİĞER PROJELER

Demiroğlu, HÜRJET hafif taarruz uçağının 2026'da teslim edilmeye başlanacağını ve bu uçağın Türk ordusu tarafından kullanılmasıyla prestij kazandığını belirtti. Ayrıca, TUSAŞ’ın ANKA-3 insansız hava aracının iki prototiple uçtuğunu ve geliştirme testlerinin sürdüğünü söyledi.

KAAN'IN TESLİMAT TARİHİ NE ZAMAN?

KAAN’ın sadece bir uçak projesi olmadığını, aynı zamanda bir ekosistem projesi olduğunu vurgulayan Demiroğlu, ilk teslimatın 2028'de yapılmasının planlandığını belirtti, "KAAN aynı zamanda bir ekosistem projesi. 2028 şu an bizim için ilk teslimatı yapacağımızı planladığımız yıl. 2029'a kalabilir ama 2039'a kalmaz. İlk parçasının imalatından 14 yıl sonra yere kondu, 22 ay sonra da uçtu. F-22 80'lerde tasarlanmaya başladı. O süreç içinde teknolojide ciddi gelişmeler oldu. F-22 zamanının en iyi uçağı ama bizim KAAN'a ekleyeceğimiz bazı sistemler F-22'de yok. KAAN bizim uçağımız... İnsanlardaki teveccühü görüyoruz. 'Bu uçak benim' diyor. Bizim için müthiş bir motivasyon kaynağı. Baskı oluşturuyor ama motivasyon kısmı daha baskın." dedi.