Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > İnsansız Savaş Uçağı görücüde! İşte KIZILELMA'dan son hali

İnsansız Savaş Uçağı görücüde! İşte KIZILELMA'dan son hali

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İnsansız Savaş Uçağı görücüde! İşte KIZILELMA&#039;dan son hali
Haber, Ayrıntılar, Gelişmeler, Haber

Teknoloji Haberleri

Baykar tarafından geliştirilen KIZIELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın test ve geliştirme süreçleri devam ediyor. Son olarak Selçuk Bayraktar, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın yeni prototipinden görüntü paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk İnsansız Muharip Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın yeni görüntüsünü paylaştı. 

KIZILELMA'nın anlık son halini X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Selçuk Bayraktar, savaş uçağının ne zaman Türk semalarına çıkacağı hakkında bir açıklama yapmadı.

KIZILELMA ENTEGRASYON HATTINA GİRDİ

Muharebe sahasında oyun değiştirici olarak gösterilen ve performansıyla harp literatüründe köklü değişikliğe neden olan Bayraktar TB2 SİHA’ları geliştiren Baykar, muharip insansız savaş uçağı çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı.

İnsansız Savaş Uçağı görücüde! İşte KIZILELMA'dan son hali - 1. Resim

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi.

Bayraktar KIZILELMA, gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zekâ ile gelecekte güvenlik güçlerimizin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.

İnsansız Savaş Uçağı görücüde! İşte KIZILELMA'dan son hali - 2. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Yeni yabancı kuralı Galatasaraylı yıldızı sevindirdi! Menajeri kalmak istediğini açıkladıSevilla'dan En-Nesyri açıklaması! Fenerbahçe transferi duyurmaya hazırlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2024'ün sonunda çıkması beklenen Nvidia GeForce RTX 50 serisi için kötü haber! - TeknolojiMerakla beklenen ekran kartı için kötü haber!GÖKBEY dünya sahnesinde! Milli helikopter İngiltere semalarında... - TeknolojiMilli helikopter GÖKBEY ilk kez gökyüzünde!Samsung kullanıcılarından özür diledi! Galaxy Buds 3 Pro alanlara para iadesi yapılacak - TeknolojiSamsung kullanıcılarından özür diledi!Apple, Netflix ile olan yarışı kaybetti! Netflix, dev teknoloji firmasının bir aylık gelirini tek günde elde ediyor - TeknolojiApple, Netflix ile olan yarışı kaybetti!iPhone 17 serisi sızıntıları devam ediyor! iPhone 17 Slim'in teknik özellikleri ortaya çıktı - TeknolojiiPhone Plus tarih oluyor! Yeni model belli olduSamsung Ring bütün telefonlarda çalışabiliyor! Samsung'dan akıllı yüzük açıklaması - TeknolojiSamsung Galaxy Ring her cihazla uyumlu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...