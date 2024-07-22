İnsansız Savaş Uçağı görücüde! İşte KIZILELMA'dan son hali

Baykar tarafından geliştirilen KIZIELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın test ve geliştirme süreçleri devam ediyor. Son olarak Selçuk Bayraktar, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın yeni prototipinden görüntü paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk İnsansız Muharip Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın yeni görüntüsünü paylaştı.

KIZILELMA'nın anlık son halini X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Selçuk Bayraktar, savaş uçağının ne zaman Türk semalarına çıkacağı hakkında bir açıklama yapmadı.

KIZILELMA ENTEGRASYON HATTINA GİRDİ

Muharebe sahasında oyun değiştirici olarak gösterilen ve performansıyla harp literatüründe köklü değişikliğe neden olan Bayraktar TB2 SİHA’ları geliştiren Baykar, muharip insansız savaş uçağı çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi.

Bayraktar KIZILELMA, gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zekâ ile gelecekte güvenlik güçlerimizin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.