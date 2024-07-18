Instagram'a günde bir kere kullanılabilecek "Süper Beğeni" özelliği geliyor!

Instagram, kullanıcıların Hikayeler üzerindeki beğenilerini daha yoğun bir şekilde ifade edebilmeleri için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Süper Beğeni" adı verilen bu özellikle, kullanıcılar bir hikayeye basılı tutarak beğenilerini daha güçlü bir şekilde belirtebilecekler. Ancak bu özellik, günde yalnızca bir kez kullanılabilecek.

Instagram, Hikayeler bölümüne yeni bir "Süper Beğeni" seçeneği eklemeyi planlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir hikayeyi daha dikkat çekici bulduklarını belirtmek için beğen butonuna basılı tutabilecekler.

GÜNDE SADECE BİR KULLANIM HAKKI

"Süper Beğeni" özelliği, kullanıcılar tarafından günde sadece bir kez kullanılabilecek. Bu, bir kullanıcının o gün içinde gördüğü tüm hikayeler arasında en çok dikkatini çeken hikayeyi işaretlemesi açısından önemli olabilir.

Ayrıca, bu özellik Instagram algoritması için de bir sinyal işlevi görebilir. Bir hikayeyi süper beğenmek, sistemin o kullanıcının gelecekteki paylaşımlarıyla daha fazla ilgilenmesini sağladığınızı belirtebilir.