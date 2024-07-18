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Yıllardır kullanılan barkodlar tarih oluyor! İşte yeni kullanılacak yöntem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıllardır kullanılan barkodlar tarih oluyor! İşte yeni kullanılacak yöntem

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıllardır market alışverişlerinde ürünlerin üzerinde ince ve kalın çizgiler görüyoruz. Ancak, tüketiciler yakında klasik barkoda veda edecekler. Bazı şirketler eski yöntem yerine şimdiden yeni bir alternatif sunmaya başladı.

Marketlerde bulunan ürünler genellikle Global Ticaret Ürün Numarası (GTIN) içeren bireysel bir barkod ile işaretleniyor. Bu yıl 50. yaşını kutlayan senelerdir ürünlerde görülen barkodun, QR kod ile değiştirilmesi planlanıyor.

QR kod, daha fazla bilgi içerip gösterebilme kapasitesine sahip olması gibi avantajlar sunuyor. Örneğin, içerik maddeleri, alerjenler ve ürünün menşei gibi bilgiler QR kod aracılığıyla kolaylıkla görüntülenebiliyor.

Yıllardır kullanılan barkodlar tarih oluyor! İşte yeni kullanılacak yöntem - 1. Resim

Üstelik bu bilgilere sadece çalışanlar değil, tüketiciler de akıllı telefonlarıyla QR kodları kullanarak ulaşabiliyor. Bu avantajlar nedeniyle bazı şirketler şimdiden dönüşüme başladı.

Ancak diğer bazı şirketler temkinli davranıyor. Bunun nedeni, dönüşümün ciddi maliyetler doğuracak olması. Örneğin, kasa tarayıcı sistemlerinin barkoddan QR koda geçmesi gerekiyor. Bu maliyetler, şirketlerin temkinli olmasının başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

Yıllardır kullanılan barkodlar tarih oluyor! İşte yeni kullanılacak yöntem - 2. Resim

DÖNÜŞÜM YAVAŞ YAVAŞ BAŞLIYOR

Chip'in haberine göre, bazı şirketler QR koda olumlu bakıyor. Örneğin, Almanya'da bulunan süpermarket zinciri Kaufland, taze ürün tezgahındaki ürünler ile meyve ve sebzelerin şimdiden QR kod ile işaretlendiği belirtildi.

Ayrıca, moda sektöründe Zara ve Decathlon gibi bazı şirketler de QR kod kullanmaya başladı.

Almanya'nın bir diğer büyük market zinciri Rewe ise henüz barkodun QR kod ile değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar vermiş değil. QR kodun gelişimini gözlemleyerek, bu değişimin sektör genelinde bir dönüşüm olduğundan emin olmak istiyor.

Aksi takdirde, perakendeciler ve tedarikçilerin ürünlerinde farklı kod versiyonlarını kullanmaları gerekecek. Benzer şekilde, Aldi gibi diğer bazı şirketler de şu ana kadar resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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