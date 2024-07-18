Alışverişte fiş almayan yandı! 1 liralık sakız bile alsanız 5 bin lira ceza yerseniz

Meclis'e sunulan yeni vergi paketiyle alışverişte fiş vermeyen de almayan da yanacak. Esnafın cezası 10 bin liradan başlayıp her seferinde katlanarak 100 bin liraya kadar çıkacak. Fiş almayan müşteriye de 5 bin TL ceza kesilecek.

Alışverişte fiş almayana da, vermeyene de ceza geliyor. Meclis'e sunulan yeni vergi paketiyle kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin artırılması hedefleniyor. Birçok ceza tutarı da artırılacak.

Fiş ve fatura düzenlemeyenlere şu anda 3 bin 400 lira ceza kesiliyor. Torba yasa teklifi ile bu ceza katlanacak.

CEZA HER SEFERİNDE KATLANACAK

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, "Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira oluyor. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira beşinci tespitte 50 bin lira altıncı ve sonraki her tespitte 100 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek." dedi.

FİŞ ALMAYANA 5 BİN TL CEZA

Fiş kesmeyenlerle beraber, almayanlar da sorumlu tutulacak. Fiş almadığı tespit edilen müşteriler 5 bin lira ceza ödeyecek.

Tolu, "Kanun teklifinde şöyle bir düzenleme var eğer alıcı 5 iş günü içerisinde satıcının fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirirse alıcılara bir özel usül cezası kesilmiyor." şeklinde konuştu.

Satıcılar son dönemde fiş yerine müşteriye adisyon gibi belgeler veriyor. Müşteriler de bunun fiş yerine geçtiğini düşünüyor. Böyle bir durumda satıcıya iki kat özel üslup cezası kesilecek. Ödenmesi gereken tutar iki katına çıkacak.