iPhone 16 Plus tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Teknoloji dünyasının merakla beklenen etkinliklerinden biri olan Apple "Glowtime" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, iPhone 16 serisinin yanı sıra birçok yeni ürün tanıtıldı. Yeni akıllı telefon serisinde yer alan iPhone 16 Plus modelinin özellikleri ve fiyatı da açıklandı.

iPhone 16 Plus, Apple’ın yapay zeka aracı Apple Intelligence ile donatılmış durumda. Apple Intelligence, dil, görüntü ve kişisel bağlamları anlayarak kullanıcıya yeni bir yapay zeka deneyimi sunuyor. iPhone 16 Plus, Apple’ın yeni A18 işlemcisiyle güçlendirilmiş. Bu işlemci, TSMC’nin 3 nanometre N3P üretim sürecinden geçiyor ve iki adet 3890 MHz hızında performans çekirdeği ile dört adet verimlilik çekirdeği içeriyor.

Grafik işlemcisi, altı çekirdekli olup, A17’ye kıyasla yüzde 30 daha fazla grafik performansı ve yüzde 10 daha az güç tüketimi sağlıyor. Cihaz, iOS 18 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Ekran tarafında, iPhone 16 Plus 2000 nit parlaklık sunan 6.7 inç boyutunda Super Retina XDR OLED ekranla geliyor. Ekran, 60 Hz yenileme hızına sahip. Cihazın tasarımında dikkat çeken bir yenilik ise, fotoğraf çekimini ve video kaydını kolaylaştıran bir yakalama tuşu. Ayrıca, iPhone 15 serisinin Pro modellerinden tanıdığımız Eylem düğmesi, iPhone 16 Plus’a entegre edilmiş.

Kamera yetenekleri açısından, iPhone 16 Plus 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunuyor. Arka panelde, 48 Megapiksel ana kameraya 12 Megapiksel ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Ön panelde ise 12 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor. Her iki kamera ile de 4K ve 1080p video çekimi yapmak mümkün.

Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 6/6e, 5G, Bluetooth 5.4, USB-C 2.0, NFC ve eSIM desteği yer alıyor. 4.006 mAh batarya ile güçlenen iPhone 16 Plus, 40W kablolu ve 20W kablosuz şarj desteği sunuyor. Cihaz, siyah, yeşil, mavi, pembe, beyaz, sarı ve mor renk seçenekleriyle sunulacak.

Türkiye Fiyatları:

128GB iPhone 16 Plus: 73.999 TL

256GB iPhone 16 Plus: 78.999 TL

512GB iPhone 16 Plus: 88.999 TL

iPhone 16 Plus, 13 Eylül saat 15:00’te ön siparişe açılacak ve 20 Eylül’de Türkiye’de satışa sunulacak.

iPhone 16 Plus özellikleri