iPhone 16 Pro'nun sır gibi saklanan yeni rengi ortaya çıktı! Yeni renk sosyal medyada gündem oldu

iPhone 16 Pro ile ilgili yeni bir söylenti ortaya çıktı. Apple, iPhone 15 Pro'da kullandığı mavi titanyum rengini bronz veya bronza yakın bir tonda renk ile değiştirecek.

iPhone 16 Pro ile ilgili söylentilere göre, Apple, iPhone 15 Pro cihazlarında kullandığı Mavi Titanyum seçeneğini kaldırarak yerine pembe veya altın rengi getirecek. Ancak, en son iddialar, yeni rengin aslında bronz veya bronza benzer bir görünüme sahip olduğunu öne sürüyor.

MacRumors'un haberine göre, yeni iPhone 16 Pro Max rengi "bronz tonlarına" benzerken, çevresindeki çerçeve titanyum benzeri bir görünüme sahip. Başka bir Çinli kaynak, yeni iPhone 16 Pro renginin sadece "Rose" (Pembe) olarak adlandırıldığını, 2015'te iPhone 6S için sunulan önceki "Rose Gold" (Pembe Altın) renginin olmadığını ileri sürdü.

İki iddianın çelişkili olmadığı ve aslında farklı aydınlatma koşullarında görülen aynı renge atıfta bulunuyor olabileceği düşünülebilir. Bugünkü sızıntı kaynağının yalnızca iPhone 16 Pro Max ile ilgili yeni rengi belirtmesi dikkat çekici ancak bu rengin her iki Pro modeline de geleceği varsayılabilir.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in sunulması beklenen diğer renkler arasında siyah, beyaz veya gümüş ve gri veya "Doğal Titanyum" bulunuyor.

RENKLER DAHA PARLAK OLACAK

Apple'ın titanyumu bitirme ve renklendirme için geliştirilmiş bir süreç kullanmayı planladığını, bunun da iPhone 15 Pro modellerinin fırçalanmış alüminyum görünümünden daha parlak bir görünümle sonuçlanacağını öne sürüyor. Parlak kaplama, Apple'ın önceki yıllarda kullandığı paslanmaz çeliğe çok daha fazla benzeyecek ancak çizilmelere karşı daha dayanıklı olacak.

IPHONE 16 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple, genellikle yeni iPhone serisini Eylül ayının ortasında piyasaya sürer, bu da iPhone 16 serisinin lansmanına yaklaşık altı hafta kaldığı anlamına geliyor.

iPhone 15 serisi gibi, bu yılki serinin de dört modelle devam etmesi bekleniyor, ancak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri biraz daha büyük ekran boyutlarına sahip olacak. Diğer söylentilere konu olan tasarım farklılıkları ve yeni özellikler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.